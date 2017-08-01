Более 5000 человек подали ходатайства о получении ID-карты через новую э-систему

Через новую э-систему Департамента полиции и погранохраны, которая начала работать в середине июня, на данный момент подали ходатайства о получении ID-карты 5143 гражданина Эстонии, сообщается в пресс-релизе департамента.

"Клиенты хорошо приняли нашу новую услугу, так как ходатайство о получении ID-карты по интернету можно подать за несколько минут, — сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. — Пользоваться новой э-системой удобно, так как большинство данных предварительно заполнено автоматически. Новая услуга популярна среди представителей всех возрастов — пожилых людей это избавит от посещения бюро обслуживания, если кто-то из более молодых членов семьи поможет с подачей ходатайства по интернету".

Больше всего ходатайств было подано для получения ID-карты маленьким гражданам Эстонии. Для получения ID-карты детям в возрасте до четырех лет включительно было подано 720 ходатайства. Среди совершеннолетних самая активная возрастная группа — люди в возрасте 25-39 лет. Через э-систему было подано 82 ходатайства для получения ID-карты гражданам Эстонии в возрасте старше 85 лет, среди которых были, например, женщины в возрасте 97 и 102 лет.

Большинство из подавших ходатайства через э-систему, 3055 человек, живет в Харьюмаа, 874 ходатайства подали жители Тартуского уезда.

Элийза Сау добавила, что единственным препятствием для успешной подачи ходатайства может оказаться несоответствующее требованиям фото. "В некоторых ходатайствах встречались фото, на которых лица были, например, слишком крупно в кадре либо на лице были тени. „Перед подачей документа советуем ознакомиться с требованиями к фото, тогда подача ходатайства пройдет без заминок", — сказала Сау.

Для получения готового документа в бюро обслуживания советуют заранее забронировать время посещения на странице Департамента полиции и погранохраны.

Через э-систему Департамента полиции и погранохраны можно подавать ходатайства о получении повторной ID-карты гражданина Эстонии и ID-карты своему несовершеннолетнему ребенку, которому ранее документ не выдавался. Департамент полиции и погранохраны высылает напоминания о том, что время действия удостоверяющего личность документа начинает заканчиваться. Департамент высылает напоминание на адрес э-почты в среде eesti.ee, поэтому следует убедиться, что ваш адрес на eesti.ee перенаправлен на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь ежедневно.