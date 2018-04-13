13.04.2018, 19:21

Более 400 школьных и общественных библиотек получат полный комплект книжной серии ЭР100


rus.delfi.ee
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Более 400 школьных и общественных библиотек получат полный комплект книжной серии ЭР100
ev100.ee

Организационная команда ЭР100 в сотрудничестве с предпринимателями подарит более чем 400 школьным и общественным библиотекам по всей Эстонии произведения книжной серии ЭР100. Всего в честь столетнего юбилея Эстонии выйдет 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни, сообщается в пресс-релизе.

”Книжная серия ЭР100 поступит в наиболее посещаемые школьные и общественные уездные библиотеки. Благодаря этим произведениям, написанным специалистами своего дела, все любознательные люди смогут быть в курсе истории развития разных областей жизни Эстонии за последний век”, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тоомас Кихо.

Всего книжную серию ЭР100 получат в подарок 440 школьных и общественных библиотек по всей Эстонии. Отбор библиотек был сделан в сотрудничестве с Министерством культуры на основе статистики их посещаемости.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. На сегодняшний день в свет вышло четыре произведения серии: ”100 лет эстонского государства”, ”100 лет эстонского дизайна и рекламы”, ”100 лет эстонского театра” и ”100 лет железной дороги Эстонии”.

Обзорная книжная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на сайте www.ev100.ee/ev100-raamatusari.

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