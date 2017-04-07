Более 2300 человек записались на Тотальный диктант в Таллинне

Завтра, 8 апреля, в 14:00 в ледовом холле ”Тондираба” состоится ставший традиционным в Таллинне ”Тотальный диктант”. По состоянию на утро пятницы на сайте акции зарегистрировались 2349 человек, сообщает Раэпресс.

”В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить себя под диктовку Леонида Ярмольника отважились 2300 человек. В этом году специально для прочтения текста участникам Тотального диктанта в Таллинн прибудет известный российский актер Дмитрий Харатьян. Призываем всех, кто планирует принять участие в акции, регистрироваться на сайте totaldict.ru. Именно по количеству зарегистрированных на сайте участников будет определено, в каком городе мира прошел самый масштабный диктант. Кроме того, статус участника гарантирует получение всех материалов и быстрый доступ к результатам диктанта”, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Принять участие в акции может каждый, но, как уже было сказано выше, для этого необходима регистрация. Записаться на Тотальный диктант можно на официальной странице акции в Интернете — totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку ”Зарегистрироваться” и следовать дальнейшим инструкциям. Дополнительная информация по номеру 640 4105.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция ”Глум-Клуба” — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.