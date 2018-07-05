Более 1800 призывников приступили к срочной службе в Силах обороны

На этой неделе в места прохождения срочной службы прибыло более 1800 новобранцев, которые начали свою 11-месячную службу в различных подразделениях сил обороны, в том числе свою добровольную службу начали и около 20 девушек.
Свой личный состав за счёт новых призывников пополнили различные батальоны 1-ой и 2-ой пехотной бригады, батальон логистики, батальон штаба и связи, караульный батальон и военно-морские силы.
”Прибытие новых солдат всегда вызывает небольшое волнение у командиров и инструкторов — нашей задачей является подготовка будущих резервистов таким образом, чтобы в нужный момент они были готовы постоять за родину. Я лично видел тех молодых парней и девушек, кто поступили на службу на этой неделе, и я не побоюсь сказать, что все они имеют потенциал для обретения необходимых знаний и умений, которые мы будем им передавать, и к концу мая следующего года наша страна будет защищена ещё лучше”, — сказал фельдфебель 1-ой пехотный бригады штабс-фельдфебель Андреас Ребане и пожелал начавшим службу солдатам сил, выносливости и любопытства.
В подразделениях 1-ой пехотной бригады к прохождению срочной службы приступили более 1000 призывников, среди которых 8 девушек. Базовый курс подготовки солдаты 1-ой пехотной бригады будут проходить в военных городках в Тапа, Йыхви и Палдиски.