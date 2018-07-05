05.07.2018, 16:33

Более 1800 призывников приступили к срочной службе в Силах обороны

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rus.delfi.ee
EST
Более 1800 призывников приступили к срочной службе в Силах обороны
Фото: Генштаб сил обороны

На этой неделе в места прохождения срочной службы прибыло более 1800 новобранцев, которые начали свою 11-месячную службу в различных подразделениях сил обороны, в том числе свою добровольную службу начали и около 20 девушек.

Свой личный состав за счёт новых призывников пополнили различные батальоны 1-ой и 2-ой пехотной бригады, батальон логистики, батальон штаба и связи, караульный батальон и военно-морские силы.

”Прибытие новых солдат всегда вызывает небольшое волнение у командиров и инструкторов — нашей задачей является подготовка будущих резервистов таким образом, чтобы в нужный момент они были готовы постоять за родину. Я лично видел тех молодых парней и девушек, кто поступили на службу на этой неделе, и я не побоюсь сказать, что все они имеют потенциал для обретения необходимых знаний и умений, которые мы будем им передавать, и к концу мая следующего года наша страна будет защищена ещё лучше”, — сказал фельдфебель 1-ой пехотный бригады штабс-фельдфебель Андреас Ребане и пожелал начавшим службу солдатам сил, выносливости и любопытства.

В подразделениях 1-ой пехотной бригады к прохождению срочной службы приступили более 1000 призывников, среди которых 8 девушек. Базовый курс подготовки солдаты 1-ой пехотной бригады будут проходить в военных городках в Тапа, Йыхви и Палдиски.

”Приступившие на этой неделе к прохождению срочной службы в Куперьяновском пехотном батальоне 2-ой пехотной бригады мужчины и женщины за следующие 11 месяцев получат необходимые знания и умения для обороны государства, а также другой практический опыт — от командования подразделением до управления тяжёлым военным транспортом. Вместе с солдатами осеннего призыва эти призывники образуют необходимое пополнение наших резервных структур”, — сказал командующий 2-ой пехотной бригады полковник Ээро Ребо.

Во вторую пехотную бригаду прибыло около 350 призывников, в том числе и 6 девушек. Базовый курс подготовки солдаты 2-ой пехотной бригады будут проходить в военном городке Таара в Выру.

В батальоне штаба и связи к срочной службе приступили около 140 молодых солдат. В находящемся на территории Таллиннской Минной гавани караульном батальоне свою службу начали более 170 новобранцев, 25 из которых продолжат службу на флоте после прохождения базовой подготовки. В располагающемся на территории авиабазы Эмари батальоне логистики начали службу около 140 новых солдат.

ТОП

Департамент оборонных ресурсов проводит три призыва в году: в январе и июле, когда в ходе одиннадцатимесячной срочной службы подготавливается руководящий состав и водители, и в октябре, когда в ходе восьмимесячной срочной службы подготавливается рядовой состав для резервных подразделений.

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