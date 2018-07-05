Более 1800 призывников приступили к срочной службе в Силах обороны

”Приступившие на этой неделе к прохождению срочной службы в Куперьяновском пехотном батальоне 2-ой пехотной бригады мужчины и женщины за следующие 11 месяцев получат необходимые знания и умения для обороны государства, а также другой практический опыт — от командования подразделением до управления тяжёлым военным транспортом. Вместе с солдатами осеннего призыва эти призывники образуют необходимое пополнение наших резервных структур”, — сказал командующий 2-ой пехотной бригады полковник Ээро Ребо.

Во вторую пехотную бригаду прибыло около 350 призывников, в том числе и 6 девушек. Базовый курс подготовки солдаты 2-ой пехотной бригады будут проходить в военном городке Таара в Выру.

В батальоне штаба и связи к срочной службе приступили около 140 молодых солдат. В находящемся на территории Таллиннской Минной гавани караульном батальоне свою службу начали более 170 новобранцев, 25 из которых продолжат службу на флоте после прохождения базовой подготовки. В располагающемся на территории авиабазы Эмари батальоне логистики начали службу около 140 новых солдат.

Департамент оборонных ресурсов проводит три призыва в году: в январе и июле, когда в ходе одиннадцатимесячной срочной службы подготавливается руководящий состав и водители, и в октябре, когда в ходе восьмимесячной срочной службы подготавливается рядовой состав для резервных подразделений.