18.05.2018, 15:10

Более 1300 человек сообщили Департаменту полиции и погранохраны о желании получить ID-карту по гарантии


rus.delfi.ee
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ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

На данный момент Департаменту полиции и погранохраны более 1300 сообщили о своем желании получить ID-карту в гарантийном порядке. По гарантии карту можно обменять после 1 июня, когда будут признаны недействительными сертификаты ID-карт, не отвечающих требованиям безопасности.

„О желании получить карту по гарантии уже сообщило более 1300 человек, но в то же время еще много тех пользователей ID-карты, чей адрес электронной почты eesti.ee не переведен на тот адрес э-почты, которым человек пользуется постоянно, и эти люди сообщение от нашего департамента не получили. Этим пользователям мы вышлем повторное оповещение на адрес личной э-почты,” –сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

В случае, если повторное оповещение получит пользователь, который уже сообщил о своем желании получить карту по гарантии, то на такое письмо снова отвечать не надо.

Если человек все же не получил э-письмa, но его документ выдан до октября 2014 года и карту обновляли в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, то на сайте https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check можно проверить документ и получить инструкции к действию. Консультацию можно также получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов.

Кайа Кирх подчеркивает, что тех пользователей ID-карты, которые не ставят при помощи карты дигитальные подписи и не заходят в э-услуги, данная проблема не затрагивает и в таком случае ничего предпринимать не надо.

„ID-карта действует как удостоверяющий личность документ до конца срока, указанного на карте, также карта действует и в качестве карты клиента, и в аптеке для получения лекарств по дигирецепту", — говорит Кирх.

Департамент полиции и погранохраны обменяет по гарантии те карты, которые действуют дольше трех месяцев с момента обращения пользователя в Департамент полиции и погранохраны. По гарантии карту можно обменять и после того, как сертификаты карты будут признаны недействительными 1 июня.

ID-карту с недействительными сертификатами больше нельзя будет использовать электронным образом, поэтому для аутентификации в э-услугах и проставления дигитальной подписи следует подать ходатайство о получении новой карты или использовать mobiil-ID.

ТОП

Так как государство использует для передачи информации э-почту государственного портала @eesti.ee, то важно, чтобы для получения информации ваш адрес @eesti.ee был перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы пользуетесь постоянно. Как это сделать, можно посмотреть здесь https://www.eesti.ee/rus/temy/grazhdanin/riigiportaali_abi/ametliku_e_posti_seadistamine. На данный момент адрес с @eesti.ee перенаправило 344 585 человек.

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