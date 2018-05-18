Более 1300 человек сообщили Департаменту полиции и погранохраны о желании получить ID-карту по гарантии

На данный момент Департаменту полиции и погранохраны более 1300 сообщили о своем желании получить ID-карту в гарантийном порядке. По гарантии карту можно обменять после 1 июня, когда будут признаны недействительными сертификаты ID-карт, не отвечающих требованиям безопасности.

„О желании получить карту по гарантии уже сообщило более 1300 человек, но в то же время еще много тех пользователей ID-карты, чей адрес электронной почты eesti.ee не переведен на тот адрес э-почты, которым человек пользуется постоянно, и эти люди сообщение от нашего департамента не получили. Этим пользователям мы вышлем повторное оповещение на адрес личной э-почты,” –сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

В случае, если повторное оповещение получит пользователь, который уже сообщил о своем желании получить карту по гарантии, то на такое письмо снова отвечать не надо.

Если человек все же не получил э-письмa, но его документ выдан до октября 2014 года и карту обновляли в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, то на сайте https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check можно проверить документ и получить инструкции к действию. Консультацию можно также получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов.