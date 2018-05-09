Более 12 000 детей бегут во имя доброго дела

Важной частью Teatejooks является разминка — здесь на помощь учителям и тренерам приходят спортсмены. В Таллинне разминку проведет Роман Фости, в Тарту — Тийдрек Нурме и Ибрагим Мукунга, в Кохтла-Ярве — Луна-Александра Ладога. Всего эстафета пройдет в 25 городах и населенных пунктах Эстонии. В Таллинне на мероприятии также выступят финалисты шоу ”Eesti otsib superstaari”.

В этом году в эстафете участвуют более 12 000 детей. В Таллинне, Тарту и Пярну побегут более тысячи участников; в Вильянди, Курессааре, Пайде, Нарве, Кохтла-Ярве, Виймси и Кейла — 600 или больше; в Пылва, Рапла и Тойла — более 500; в Раквере и Валга — более 400; в Хаапсалу, Выру, Йыгева, Отепяэ, Элва, Силламяэ и Пеэтри — более 300, а в Тырва, Кярдла и Арукюла — более 200 участников.

Во всех городах эстафета Teatejooks проходит в пяти возрастных группах: среди учеников 5, 6, 7, 8 и 9 классов. В команде может быть по восемь членов. Каждая школа может зарегистрировать сколько угодно команд, а также участвовать в эстафете могут компании друзей и вместе ходящие на тренировки группы. Победителей в эстафете не будет — важно само участие!

В Хаапсалу строят игровой и тренировочный парк для людей в инвалидных колясках

Тысячи участвующих в эстафете детей вместе со спортсменами и финалистами шоу ”Eesti otsib superstaari” призывают пожертвовать деньги в пользу утративших способность двигаться детей. Забег этого года фокусируется на строительстве игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Парк будет открыт для горожан и посетителей центра. Кроме того, его смогут использовать и гостящие в городе отдыхающие.

Ежегодно в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре лечение проходят около 3500 пациентов, способность двигаться которых ограничена или полностью утрачена. Чтобы расширить возможности лечения и помочь маленьким и взрослым пациентам приспособиться к новому положению также за пределами больничных и домашних стен, центр ведет подготовку к созданию возле хаапсалуского променада игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках.

Строящийся парк задуман для детей и для взрослых пациентов, а его дорожки, поверхности и используемые тренировочные устройства созданы с учетом потребностей передвигающихся на инвалидных колясках людей. ”Создавая этот парк, мы хотим найти решение трем важным проблемам: создать доступные возможности для игр для детей с недостатками здоровья, обеспечить возможности тренировки для взрослых, способность двигаться которых ограничена, а также создать поверхности для развития людей на инвалидных колясках, которые были бы связаны в единое целое с игровой площадкой и тренировочным оборудованием”, — отметил руководитель центра Прийт Ээльмяэ.

Ориентировочная стоимость строящегося в Хаапсалу игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках составляет 200 000 евро, из которых при помощи прошлых эстафет Teatejooks и кампании Sinilillekampaania на сегодня уже собрано примерно 57 000 евро.

Лечение утративших способность двигаться детей может поддержать каждый взрослый, позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро. Деньги также можно перевести на благотворительный банковский счет, указанный на сайте www.teatejooks.ee.