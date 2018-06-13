Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

- Да, в стокгольмском университете я изучал историю туризма, и советский туризм был частью курса. Я думаю, именно университет помог мне осознать, что из тех старых путеводителей по Таллинну, которые многие годы были у меня на руках, я могу создать что-то действительно стоящее. Так я и поступил, создав веб-сайт The Tallinn Collector. Мне самому невероятно интересно читать и смотреть материалы той эпохи. Дело ведь не только в красивых картинках: благодаря им можно увидеть, насколько сильной была пропаганда в те годы. Особенно впечатляющей я считаю деятельность советской организации "Интурист" (старейшая советская и российская туристическая компания — прим. ред.), которая оказывала огромное влияние на развитие туризма в Союзе.

- Почему этот период истории кажется тебе привлекательным?

- Дизайн и архитектура советского времени с эстетической точки просто невероятны. Когда я жил в Таллинне, мне особенно нравился вид таких зданий как Горхолл, отели "Виру" и "Олимпия". Некоторые думают, что мне нравится мощь Советского государства и идеология коммунизма или что я хотел бы вернуть былые времена, но это совсем не так. The Tallinn Collector — ни что иное, как взгляд общественности на то, как Таллинн был представлен в различных путеводителях советского времени. Вы не можете изменить историю, и это факт, вот об этом я и решил создать свой веб-сайт.

- Насколько большую коллекцию ты собрал?

- Моя коллекция насчитывает около 400 изображений. Большинство фотографий я взял из брошюр, путеводителей, открыток и советских листовок о Таллинне. Вот почему качество изображений может отличаться. Я хотел передать оригинальное изображение, которое когда-то было использовано в информационных материалах для туристов. Иногда качество печати оставляет желать лучшего, даже смешно смотреть на такое. Но я коллекционирую не только вещи хорошего качества, а все виды материалов. Обычно я покупаю их в книжных магазинах Эстонии, секонд-хендах и на барахолках. Некоторые поклонники моего сайта помогают мне и присылают материалы из личных архивов.

- Как ты считаешь, почему людям интересна твоя коллекция?

- Посетители моей веб-страницы — это, как и я, поклонники комбинации истории, архитектуры, культуры, дизайна, некогда существовавших пропаганды и политической идеологии, рекламы и советского шика. Наверное, глядя на эти изображения, они испытывают то же, что и я. В те годы туризм был редким явлением, одно время — запрещенным, в другое — новым и волнующим. Может ли The Tallinn Collector передать эти ощущения? Даже если нет, то многим все равно интересно рассматривать исторические изображения. К тому же, мои изображения — не оригинал фотографий или негативов, и сам я не подвергал их обработке. Это придает им особенность.

- Готовишь ли ты что-то особенное в честь празднования столетия ЭР?

- На The Tallinn Collector будут опубликованы новые материалы. Сам же я планирую провести лето в Таллинне и отпраздновать событие с друзьями. Ничего особенного, ведь я чествую Эстонию постоянно, может быть, в этом году чуть-чуть больше. Хоть я и не живу в Таллинне с 2012 года, там все мои друзья, а Эстония — особенная для меня страна. Я люблю Eesti!

- Почему важно помнить историю?