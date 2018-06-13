13.06.2018, 08:54

Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

 (28)
rus.delfi.ee
EST 6
Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?
vecherka.ee

Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.

"Это была любовь с первого взгляда", — так Томас отзывается о Таллинне. Он переехал в эстонскую столицу в конце 2004 года. "Я подавал заявку на работу в Швеции, а оказалось, что местом работы будет Таллинн. Работу я в итоге получил, и мне даже оплачивали квартиру в Старом городе. Мне очень нравилось жить в Таллинне, и я успел попутешествовать — по Эстонии, Балтийским странам, России и Украине. Это был потрясающий опыт", — рассказывает он.

- Ты изучал историю Советского Союза?

- Да, в стокгольмском университете я изучал историю туризма, и советский туризм был частью курса. Я думаю, именно университет помог мне осознать, что из тех старых путеводителей по Таллинну, которые многие годы были у меня на руках, я могу создать что-то действительно стоящее. Так я и поступил, создав веб-сайт The Tallinn Collector. Мне самому невероятно интересно читать и смотреть материалы той эпохи. Дело ведь не только в красивых картинках: благодаря им можно увидеть, насколько сильной была пропаганда в те годы. Особенно впечатляющей я считаю деятельность советской организации "Интурист" (старейшая советская и российская туристическая компания — прим. ред.), которая оказывала огромное влияние на развитие туризма в Союзе.

- Почему этот период истории кажется тебе привлекательным?

ТОП

- Дизайн и архитектура советского времени с эстетической точки просто невероятны. Когда я жил в Таллинне, мне особенно нравился вид таких зданий как Горхолл, отели "Виру" и "Олимпия". Некоторые думают, что мне нравится мощь Советского государства и идеология коммунизма или что я хотел бы вернуть былые времена, но это совсем не так. The Tallinn Collector — ни что иное, как взгляд общественности на то, как Таллинн был представлен в различных путеводителях советского времени. Вы не можете изменить историю, и это факт, вот об этом я и решил создать свой веб-сайт.

- Насколько большую коллекцию ты собрал?

- Моя коллекция насчитывает около 400 изображений. Большинство фотографий я взял из брошюр, путеводителей, открыток и советских листовок о Таллинне. Вот почему качество изображений может отличаться. Я хотел передать оригинальное изображение, которое когда-то было использовано в информационных материалах для туристов. Иногда качество печати оставляет желать лучшего, даже смешно смотреть на такое. Но я коллекционирую не только вещи хорошего качества, а все виды материалов. Обычно я покупаю их в книжных магазинах Эстонии, секонд-хендах и на барахолках. Некоторые поклонники моего сайта помогают мне и присылают материалы из личных архивов.

vecherka.ee

- Как ты считаешь, почему людям интересна твоя коллекция?

- Посетители моей веб-страницы — это, как и я, поклонники комбинации истории, архитектуры, культуры, дизайна, некогда существовавших пропаганды и политической идеологии, рекламы и советского шика. Наверное, глядя на эти изображения, они испытывают то же, что и я. В те годы туризм был редким явлением, одно время — запрещенным, в другое — новым и волнующим. Может ли The Tallinn Collector передать эти ощущения? Даже если нет, то многим все равно интересно рассматривать исторические изображения. К тому же, мои изображения — не оригинал фотографий или негативов, и сам я не подвергал их обработке. Это придает им особенность.

vecherka.ee

- Готовишь ли ты что-то особенное в честь празднования столетия ЭР?

- На The Tallinn Collector будут опубликованы новые материалы. Сам же я планирую провести лето в Таллинне и отпраздновать событие с друзьями. Ничего особенного, ведь я чествую Эстонию постоянно, может быть, в этом году чуть-чуть больше. Хоть я и не живу в Таллинне с 2012 года, там все мои друзья, а Эстония — особенная для меня страна. Я люблю Eesti!

vecherka.ee

- Почему важно помнить историю?

- Хороший вопрос. Действительно, почему важно помнить? Может ли брошюра о Таллинне советского времени выглядеть точно так же, как современный путеводитель по Северной Корее? Насколько интересно смотреть старые карты Таллинна с прошлыми названиями улиц? Весело ли рассматривать старые изображения Таллинна и видеть, как изменился город? Или, быть может, смотреть, как Таллинн и Эстония выглядели в советский период, неприятно и больно? Пусть каждый сам поймет, почему важно помнить. Сам же я считаю, что помнить историю нужно хотя бы для того, чтобы потом решить, как применить эту информацию в своей жизни.

vecherka.ee
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее

Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

13.06.2018
Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.
Подробнее


Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

13.06.2018
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Индекс оливье” по-эстонски. Сколько стоят продукты для знаменитого салата в наших магазинах и где покупать дешевле?

13.06.2018
Для определения уровня инфляции и сравнения потребительских цен на продукты питания во разных странах используют различные методы расчета. Самый популярный из неофициальных — так называемый ”индекс Биг-Мака”. В этом случае вместо потребительской корзины берется один стандартный бургер, повсеместно выпускаемый компанией ”МакДоналдс”, ведь его рецептура и ингредиенты везде одинаковы. Мы же решили проверить, насколько рост цен на продукты совпадает с уровнем инфляции в нашей стране, при помощи ”индекса оливье", пишет "МК Эстония".
Подробнее

В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

13.06.2018
В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие на улице Тийги понесло существенный материальный ущерб, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

За три года вклады иностранцев в банки Латвии упали в два раза

13.06.2018
Иностранцы продолжают покидать Латвию. Доля вкладов нерезидентов в местных банках опустились до 29% к концу мая. Такое стремление Латвии избавиться от иностранных денег может привести к тому, что ЕЦБ придется спасать прибалтийские банки. Впрочем, Россия может порадоваться концу ”прибалтийской Швейцарии”: часть денег вернется на родину, говорят эксперты.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция: не теряйте бдительности, чтобы не стать жертвой карманников

13.06.2018
Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.
Подробнее

Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

13.06.2018
Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.
Подробнее

ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

13.06.2018
12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Таллинне появится "умная" гостиница, где туристам не придется общаться с персоналом

12.06.2018
По словам исполнительного директора строительной фирмы 1Partner Ehituse Юллара Хинно, это будет первая в Эстонии гостиница премиум-класса, где вместо обслуживающего персонала все будет компьютеризировано.
Подробнее