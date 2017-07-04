Блогера подозревают в клевете на волостного старейшину: у нее конфисковали компьютеры

Жительницу Аудру, что находится в Пярнумаа, подозревают в очернении волостного старейшины из-за поста в ее блоге, сообщает Eesti Päevaleht.

В конце мая Анне Сеймар опубликовала в своем блоге выписку с кредитной карты, запрошенную у волостной управы Аудру. Согласно выписке, в воскресенье, 21 декабря 2014 года, в центре Пярну с карты сняли 2050 евро наличными. Так как рядом с банкоматом находится казино, Сеймар в своем блоге написала, а не потратил ли старейшина волости эти деньги в казино?

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Ее пост быстро разлетелся по социальным сетям к недовольству старейшины волости Аудру, члену IRL Сийму Суурсильду. Он якобы устал постоянно отвечать на вопросы, что деньги снял сотрудник волостной управы, который регулярно приносит наличные в кассу волости.

”Я не успевал объяснять всему миру, что у меня нет этой карты, и это была клевета”, — подчеркивает Суурсильд. По его словам, именно поэтому он обратился в прокуратуру, которая завела уголовное дело.

Когда Eesti Päevaleht в начале июня связался с Сеймар, чтобы получить комментарий насчет заведенного на нее уголовного дела, то она была очень удивлена. В тот же вечер она опубликовала в блоге новый пост в опровержение заявлений старейшины, что наличные были использованы для выплаты пособий — выписку из кассовой книги за 22 декабря 2014 года, где нет выплат и взносов на подобную сумму.

Во второй половине июня Сеймар написала в своем блоге, что к ней утром пришла полиция и конфисковала компьютеры у нее и ее сожителя. Компьютеры вскоре вернули, но Сеймар не поняла, как это может быть связано с якобы клеветой в отношении волостного старейшины. По ее словам, ей не сообщили о предъявлении подозрения в этом.

По словам прокуратуры, подобное уголовное дело в Эстонии рассматривается впервые. Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэман объяснила, что перед обыском Сеймар предложили добровольно передать разыскиваемые носители информации, что она и сделала. По словам прокурора, это подтверждает протокол с подписью подозреваемой.

Кеэман добавила, прокуратура запросила у суда разрешение на обыск. Целью было найти доказательства, подтверждающие или опровергающие вину. Прокурор отметила, что согласно собранным документам и запросам, опубликованные Сеймар утверждения не отвечают действительности, о чем она знала, но не опровергла их и не прекратила публиковать ложные данные.

Старейшина Суурсильд подчеркнул, что в ответе на запрос Сеймар было расписано, кто и в каких целях использует волостную банковскую карточку. Сеймар возражает, что до сих пор не знает, кому принадлежит эта карта, да и это не важно, так как за финансовые дела отвечает старейшина волости.

Полиция предъявила Сеймар подозрение в клевете в отношении представителя власти. Если ее признают виновной, то закон предусматривает денежный штраф или тюремный срок до двух лет.