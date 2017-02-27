Близкий человек: отправленный из больницы домой пациент умер менее чем через час

В январе произошел трагический случай в Пярнуской больнице, куда из-за плохого самочувствия обратился 53-летний мужчина. По словам его близкого человека, мужчину на несколько часов положили под капельницу и отправили обратно домой, где он менее чем через час умер.

16 января 53-летний мужчина почувствовал себя плохо и поэтому обратился в отделение экстренной медицины Пярнуской больницы. "Ничего не обследовали, положили под капельницу на три часа и затем прямо сказали, что им нужно койко-место, и отправили домой", — сказал близкий человек мужчины, по словам которого, мужчина умер менее чем через час дома от боли. "Вместо получения помощи мы потеряли своего близкого человека".

Позднее выяснилось, что у мужчины уже несколько дней было внутреннее кровотечение. "Как возможно, что в больнице не обследовали, почему человеку плохо. Человек очень плохо выглядел, и самочувствие не было хорошим", — удивился потерявший близкого человека, который растерян, потому что, по его данным, пациента вышвырнули из больницы ради получения койко-места, не выяснив причину недомогания.

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Больница не хочет подробнее комментировать случившееся, говоря, что во-первых, публичное обсуждение сложных случаев, по оценке больницы, не решит для причастных к делу ни одной проблемы и, во-вторых, оно может поставить пациентов и их близких в неприятное положение, которое они не могли предвидеть.

"Заверяем, что всегда относимся серьезно и по существу к жалобам пациентов и их близких, при появлении спорных вопросов и проблем всегда выясняем обстоятельства случившегося, при необходимости привлекая также независимую экспертную комиссию Министерства социальных дел по качеству услуг здравоохранения, даем оценки в рамках своей компетенции, планируем действия по улучшению и стараемся всегда учиться на своих ошибках", — добавила больница.

Относительно вышеописанного случая специалист по коммуникациям больницы Эда Амур прокомментировала подробнее только утверждение о нужде в койко-местах и заверила, что 16 января не было нехватки мест ни в отделении экстренной медицины, ни в больнице в целом. Она также подчеркнула, что если известно, что больной нуждается в экстренной помощи, его не отправят домой ни из одной больницы и в том случае, если койко-мест действительно не хватает.