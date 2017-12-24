Близкие взрослого человека с глубоким недугом станут получать оплаченный отпуск по уходу

Министерство социальных дел сообщило, что направило на согласование законопроект, устанавливающий на основе закона о трудовом договоре оплачиваемый отпуск по уходе продолжительностью до пяти дней для работников, которые являются близкими совершеннолетнего человека с глубоким недугом или назначенным местным самоуправлением опекуном такого человека.

Цель отпуска по уходу — дать работнику дополнительное свободное время для ухода или для организации ухода за близким человеком с глубоким недугом.

”Люди с глубоким недугом — группа с наибольшей нуждой в помощи и уходе. Уже сейчас по закону о трудовом договоре родители, опекуны или попечители детей с глубоким недугом могут получить дополнительные дни отпуска для того чтобы заниматься особыми потребностями ребенка”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”В дальнейшем государство обеспечит дни отпуска и для близких совершеннолетних людей с глубоким недугом, которые можно будет использовать, например, для того чтобы пойти с человеком с глубоким недугом к врачу, организовать уход или просто провести вместе свободное время. Это позволит распределить нагрузку по уходу между близкими людей с глубоким недугом, а также даст больше свободного времени тем, кто каждодневно ухаживает за близкими”.

Работник имеет право на отдых, если он приходится человеку с глубоким недугом родителем, бабушкой или дедушкой, сестрой, братом, ребенком или внуком, супругом или зарегистрированным партнером на основании закона о сожительстве, опекуном или же назначенным местным самоуправлением попечителем.

Пятидневным отпуском по уходу можно воспользоваться единовременно или же по дням в течение календарного года. Отпуск будет возмещаться на основании ставки минимальной зарплаты. Ходатайство, расчет, начисление и возмещение отпуска по уходу будут построены схожим образом с соответствующими принципами оплаченного отпуска по уходу за ребенком.

Работник будет ходатайствовать об отпуске по уходу у работодателя. Возмещаемую за счет государственного бюджета отпускную плату работнику будет выплачивать работодатель, который для получения возмещаемой суммы из государственного бюджета должен представить ходатайство в департамент социального страхования.

14 сентября 2017 года в рамках первичных мер по снижению нагрузки по уходу правительство решило одобрить внедрение оплачиваемого отпуска по уходу для работающих близких человека с глубоким недугом.

Планируется, что изменения вступят в силу 1 июля 2018 года.