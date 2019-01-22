Благотворительный проект Omniva поможет обрести игрушкам новый дом

Множество счастливых детей на рождественские и новогодние праздники получают немало подарков, в том числе, и много новых игрушек. К сожалению, немало и тех детей, чей мешок с подарками оказывается гораздо скромнее. Именно поэтому Omniva запустила проект, в рамках которого для оставшихся в одиночестве игрушек будут найдены новые хозяева.

В прошлом году люди отправили примерно 20 контейнеров игрушек, которые при помощи десятка вспомогательных организаций были переданы сотням нуждающихся детей. В посылках были конструкторы лего, настольные игры, развивающие книжки и мягкие игрушки.

В этом году, как и в прошлом, игрушки можно бесплатно отправить нуждающимся в помощи через любой посылочный автомат Omniva. Затем Omniva сама найдет детей, которые будут рады игрушкам.

Для бесплатной отправки игрушек необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице Omniva, после чего зарегистрировавшиеся получат код и руководство по отправке. Не стоит забывать о том, что игрушки нужно как следует упаковать, чтобы они были доставлены новым владельцам в целости и сохранности. Кроме того, стоит обратить внимание, что отправлять нужно только чистые и не поломанные игрушки.

”Любому ребенку грустно, когда игрушки ломаются. Также и новым хозяевам игрушек будет обидно, если они вдруг окажутся сломанными”, — сказала менеджер по корпоративной социальной ответственности Кристина Сеэма.