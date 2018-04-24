24.04.2018, 08:30

Благотворительное Утиное ралли призывает оказывать поддержку больным раком детям и их семьям


rus.delfi.ee
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Pardiralli
PardiralliFoto: Priit Simson

Три эстонских благотворительных фонда — Эстонский союз родителей больных раком детей (EVLVL), фонд лечения рака Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) и благотворительный фонд Minu Unistuste Päev (”День моей мечты”) — призывают всех жителей и предприятия Эстонии принять участие в очередном ежегодном Утином ралли, оказав таким образом поддержку больным раком детям и их семьям. В веселой гонке участвует около 14 000 ванных уточек, говорится в пресс-релизе.

9 июня в столичном парке Кадриорг вновь пройдет Утиное ралли — крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. На сайте Pardiralli.ee можно приобрести для себя, членов семьи или работников фирмы номерки состязающихся уточек или сделать скромное пожертвование на лечение юных пациентов. Цель Утиного ралли — обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям — необходимые опорные услуги.

”Приятно сознавать, что Утиное ралли проводится уже в пятый раз, причем в этом году к организаторам мероприятия присоединился фонд лечения рака Kingitud elu, что является весьма логичным шагом, — заявил учредитель Эстонского союза родителей больных раком детей Мярт Аванди. — Надеюсь, что совместные усилия трех крепких фондов станут залогом новых дальнейших успехов Утиного ралли”.

”В течение последнего года фонд лечения рака Kingitud elu и Эстонский союз родителей больных раком детей совместно финансируют лечение нейробластомы у 6-летнего Тауриса и 7-летней Аннабель, вложив в поправление здоровья двух малышей свыше четверти миллиона евро. Оба юных героя чувствуют себя хорошо и радуют своих близких, — заявил руководитель фонда лечения рака Kingitud elu Тойво Тянавсуу. — Приняв участие в Утином ралли, каждый человек вносит свою лепту в процесс лечения, выздоровления и взросления детей с суровым онкологическим диагнозом — сейчас и в будущем”.

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По словам исполнительного директора благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийны Габор-Мяги, Утиное ралли послужило удобной возможностью для объединения усилий трех благотворительных фондов. ”Вместе мы сможем сделать больше добрых дел и привлечь больше внимания к этой насущной для всего общества теме. Больные раком дети нуждаются в финансовой и эмоциональной поддержке для успешной борьбы с этим коварным заболеванием”, — отметила Кристийна Габор-Мяги.

Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev организовал для Тауриса и Аннабель специальный день исполнения мечтаний — дети в сопровождении родителей приняли участие в ряде интересных групповых мероприятий.

Полученные в рамках Утиного ралли 2018 пожертвования будут направлены в учрежденный на ранее собранные средства центр поддержки больных раком детей и их семей. Этот центр оказывает всестороннее содействие и предлагает опорные услуги детям с раковым диагнозом и их родителям.

В сотрудничестве с фондом лечения рака Kingitud elu Эстонский союз родителей больных раком детей готов направить часть выручки от проведения Утиного ралли и на такое лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev исполняет мечты тяжело и хронически больных детей, чтобы они не теряли веру, надежду и душевные силы.

Утиное ралли 2018 пройдет 9 июня в Таллинне в парке Кадриорг, где около 14 000 ванных уточек вновь отправятся в состязательное плавание. На этом бесплатном мероприятии будет много интересных развлечений и вкусных угощений для всей семьи.

Вы можете поддержать больных раком детей двумя способами:

1) Принять участие в Утином ралли, купив номерки уточек на сайте www.pardiralli.ee. Номерок конкретной уточки — отличный способ сделать эту гонку лично интригующей.

2) Сделать прямое пожертвование на лечение больных раком детей:

Получатель: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (Эстонский союз родителей больных раком детей)

Платежное пояснение: pardiralli (Утиное ралли)

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE471700017003582602

Danske EE783300332165660008

LHV EE147700771001365866

SEB EE561010220267764221

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