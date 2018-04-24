Благотворительное Утиное ралли призывает оказывать поддержку больным раком детям и их семьям

”Приятно сознавать, что Утиное ралли проводится уже в пятый раз, причем в этом году к организаторам мероприятия присоединился фонд лечения рака Kingitud elu, что является весьма логичным шагом, — заявил учредитель Эстонского союза родителей больных раком детей Мярт Аванди. — Надеюсь, что совместные усилия трех крепких фондов станут залогом новых дальнейших успехов Утиного ралли”.

”В течение последнего года фонд лечения рака Kingitud elu и Эстонский союз родителей больных раком детей совместно финансируют лечение нейробластомы у 6-летнего Тауриса и 7-летней Аннабель, вложив в поправление здоровья двух малышей свыше четверти миллиона евро. Оба юных героя чувствуют себя хорошо и радуют своих близких, — заявил руководитель фонда лечения рака Kingitud elu Тойво Тянавсуу. — Приняв участие в Утином ралли, каждый человек вносит свою лепту в процесс лечения, выздоровления и взросления детей с суровым онкологическим диагнозом — сейчас и в будущем”.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийны Габор-Мяги, Утиное ралли послужило удобной возможностью для объединения усилий трех благотворительных фондов. ”Вместе мы сможем сделать больше добрых дел и привлечь больше внимания к этой насущной для всего общества теме. Больные раком дети нуждаются в финансовой и эмоциональной поддержке для успешной борьбы с этим коварным заболеванием”, — отметила Кристийна Габор-Мяги.

Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev организовал для Тауриса и Аннабель специальный день исполнения мечтаний — дети в сопровождении родителей приняли участие в ряде интересных групповых мероприятий.

Полученные в рамках Утиного ралли 2018 пожертвования будут направлены в учрежденный на ранее собранные средства центр поддержки больных раком детей и их семей. Этот центр оказывает всестороннее содействие и предлагает опорные услуги детям с раковым диагнозом и их родителям.

В сотрудничестве с фондом лечения рака Kingitud elu Эстонский союз родителей больных раком детей готов направить часть выручки от проведения Утиного ралли и на такое лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev исполняет мечты тяжело и хронически больных детей, чтобы они не теряли веру, надежду и душевные силы.

Утиное ралли 2018 пройдет 9 июня в Таллинне в парке Кадриорг, где около 14 000 ванных уточек вновь отправятся в состязательное плавание. На этом бесплатном мероприятии будет много интересных развлечений и вкусных угощений для всей семьи.

Вы можете поддержать больных раком детей двумя способами:

1) Принять участие в Утином ралли, купив номерки уточек на сайте www.pardiralli.ee. Номерок конкретной уточки — отличный способ сделать эту гонку лично интригующей.

2) Сделать прямое пожертвование на лечение больных раком детей:

Получатель: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (Эстонский союз родителей больных раком детей)

Платежное пояснение: pardiralli (Утиное ралли)

Swedbank EE562200221064019722

Luminor EE471700017003582602

Danske EE783300332165660008