Благотворительная ярмарка торгового центра Ülemiste собрала детей из 17 детских домов

В ярмарке приняли участие 130 детей и их руководители, которые продавали прекрасные подарки и сувениры: рождественские открытки и венки, керамику, ёлочные украшения, носки из войлока, вязаные перчатки и шапки, разнообразные украшения, сладости и консервы, сделанные своими руками, а также многое другое. Весь полученный доход получили дети, принимавшие участие в ярмарке.

В течение дня проводилось множество интересных мероприятий для всех — дети смогли поучаствовать в розыгрыше подарков от магазинов центра Ülemiste, посмотреть выступление фокусника Фреда Эрика Йохансона, а бесплатный аквагрим украсил лица всех желающих. Перед гостями выступила группа Лийс Лемсалу.

Центр Ülemiste благодарит всех клиентов, которые в течение последнего года вносили пожертвования на благотворительность. Центр дополнил общую сумму, собранную в ящиках для пожертвований, чтобы сумма каждого пожертвования составляла 1000 евро, в итоге собрали 5000 евро. Финансовую поддержку получили Фонд природы Эстонии, Эстонское общество защиты животных, Таллиннская палата инвалидов, Детский фонд Клиникума Тартуского университета и Продуктовый банк.