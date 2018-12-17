17.12.2018, 16:51

Благотворительная ярмарка торгового центра Ülemiste собрала детей из 17 детских домов


rus.delfi.ee
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Благотворительная ярмарка торгового центра Ülemiste собрала детей из 17 детских домов
Foto: Tarmo Rätsep

На прошлых выходных в торговом центре Ülemiste в 15-й раз прошла традиционная благотворительная ярмарка детских домов Topeltkink. Дети из 17 детских домов со всей Эстонии продавали рождественские подарки, сделанные своими руками. Мероприятие закончилось ярким концертом группы Лийс Лемсалу.

В ярмарке приняли участие 130 детей и их руководители, которые продавали прекрасные подарки и сувениры: рождественские открытки и венки, керамику, ёлочные украшения, носки из войлока, вязаные перчатки и шапки, разнообразные украшения, сладости и консервы, сделанные своими руками, а также многое другое. Весь полученный доход получили дети, принимавшие участие в ярмарке.

В течение дня проводилось множество интересных мероприятий для всех — дети смогли поучаствовать в розыгрыше подарков от магазинов центра Ülemiste, посмотреть выступление фокусника Фреда Эрика Йохансона, а бесплатный аквагрим украсил лица всех желающих. Перед гостями выступила группа Лийс Лемсалу.

Центр Ülemiste благодарит всех клиентов, которые в течение последнего года вносили пожертвования на благотворительность. Центр дополнил общую сумму, собранную в ящиках для пожертвований, чтобы сумма каждого пожертвования составляла 1000 евро, в итоге собрали 5000 евро. Финансовую поддержку получили Фонд природы Эстонии, Эстонское общество защиты животных, Таллиннская палата инвалидов, Детский фонд Клиникума Тартуского университета и Продуктовый банк.

От имени Фонда природы Эстонии пожертвования посетителей принял руководитель программы развития лесного хозяйства Сийм Куресоо. С этого года центр начал долгосрочный проект сотрудничества — в течение трех лет Ülemiste поддержит проект бережного ведения лесного хозяйства суммой в 75 000 евро.

”Мы приступили к созданию первого в Эстонии демонстрационного участка бережного лесопользования, где в числе прочего применяются методы последовательного ведения лесного хозяйства. Вскоре все заинтересованные смогут сами увидеть, как рождается и развивается лес, в котором применяются принципы бережного лесопользования”, — сказал Куресоо.

В этом году в благотворительной рождественской ярмарке Topeltkink приняли участие 17 детских домов.

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