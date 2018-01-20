Благотворительная кампания: поделитесь игрушками с теми, кто не может их купить

Совместно с другими организациями Omniva начала благотворительную кампанию под названием ”Найдем для медвежонка новый дом”, в рамках которой дети и их родители могут бесплатно посредством почтовых автоматов пожертвовать неиспользуемые игрушки.

Множество детей получает немало подарков, в том числе, и новых игрушек. К сожалению, немало и тех детей, чей мешок с подарками оказался гораздо скоромнее. Именно поэтому Omniva запускает проект, в рамка которого для оставшихся в одиночестве игрушек будут найдены новые хозяева.

Игрушки можно бесплатно отправить нуждающимся в помощи через любой посылочный автомат Omniva, после чего Omniva находит детей, которые будут им рады. Для бесплатной отправки игрушек необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице Omniva, пройдя по ссылке https://www.omniva.ee/uuskodu, после чего зарегистрировавшиеся получат код и руководство по отправке. При отправке на упаковке обязательно нужно указать название кампании ”Найдем для медвежонка новый дом”.

Чтобы игрушки были доставлены именно тем детям, которым они больше всего нужны, Omniva объединила усилия с такими организациями, как НКО Naerata Ometi, НКО Aarete Laegas, Эстонский союз многодетных семей, Ласнамяэский социальный центр, Центр Деятельности Кристийне и Детский центр Тяхеторни.

В то же время, известно, что самые заветные желания детей — это конструкторы Лего, настольные игры, тематические и ролевые игры и развивающие книги. Дети будут благодарны, если получат целые и чистые игрушки. Ведь каждый ребенок расстраивается, если игрушки ломаются, также им будет обидно получить поломанные игрушки.

Если вы знаете ребенка, который вырос из некоторых своих игрушек или просто не успевает играть со всеми, то вы можете вдохновить его или ее на поиск нового дома для этих игрушек, чтобы и для других детей начало года стало радостным.