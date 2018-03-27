Благотворительная эстафета Teatejooks собирает пожертвования на парк для людей в инвалидных колясках

Проходящее в этом году уже в 13 раз крупнейшее в Эстонии спортивное мероприятие для детей и молодежи на сей раз соберет пожертвования для строительства при Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре уникального игрового и тренировочного парка, приспособленного для пациентов, потерявших способность двигаться.

”Мы искренне желаем при помощи эстафеты Teatejooks подарить детям радость движения — а движение, в свою очередь, дарит здоровье на всю жизнь. В этом году в эстафете примут участие рекордные 13 000 детей. Все они бегут во имя своих сверстников, которые в результате несчастного случая или болезни утратили способность двигаться и нуждаются в специальном лечении в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре”, — сказал один из организаторов эстафеты Эрик Палласе.

Ежегодно в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре лечение проходят около 3500 пациентов, способность двигаться которых ограничена или полностью утрачена. Чтобы расширить возможности лечения и помочь маленьким и взрослым пациентам приспособиться к новому положению также за пределами больничных и домашних стен, центр ведет подготовку к созданию возле хаапсалуского променада игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках.

Строящийся парк задуман для детей и для взрослых пациентов, а его дорожки, поверхности и используемые тренировочные устройства созданы с учетом потребностей передвигающихся на инвалидных колясках людей. ”Создавая этот парк, мы хотим найти решение трем важным проблемам: создать доступные возможности для игр для детей с недостатками здоровья, обеспечить возможности тренировки для взрослых, способность двигаться которых ограничена, а также создать поверхности для развития людей на инвалидных колясках, которые были бы связаны в единое целое с игровой площадкой и тренировочным оборудованием”, — отметил руководитель центра Прийт Ээльмяэ.

Парком можно будет пользоваться круглосуточно, и он будет открыт для горожан и гостей Хаапсалу. Ориентировочная стоимость парка составляет 200 000 евро, из которых при помощи прошлых эстафет Teatejooks и кампании Sinilillekampaania на сегодня уже собрано примерно 57 000 евро.

Благотворительная эстафета Teatejooks — это крупнейшее в Эстонии спортивное мероприятие для детей и молодежи, а также крупнейшее мероприятие, в рамках которого дети сами вносят свой вклад в благотворительность. Участвовать в эстафете приглашаются все учащиеся 5-9 классов, которым нравится двигаться и которые хотят внести свой вклад в большое общее дело. Приглашаются команды из 8 человек, причем девочки должны составлять, как минимум, половину участников. Точные правила соревнований можно найти на сайте www.teatejooks.ee.

Участие в эстафете Teatejooks бесплатно для всех детей. Зарегистрироваться можно на сайте www.teatejooks.ee не позднее 24 апреля.

Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.

На приложенном фотоснимке: Дети на прошлогодней эстафете Teatejooks в Таллинне (автор снимка Марко Мумм).

Дополнительная информация:

Эрик Палласе

Телефон: 502 1766

Электронная почта: erik@estiko.ee