Благотворительная эстафета: более 12 000 детей пробежали во имя доброго дела

Ежегодно в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре лечение проходят около 3500 пациентов, способность двигаться которых ограничена или полностью утрачена. Чтобы расширить возможности лечения и помочь маленьким и взрослым пациентам приспособиться к новому положению также за пределами больничных и домашних стен, центр ведет подготовку к созданию возле хаапсалуского променада игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках.
Строящийся парк задуман для детей и для взрослых пациентов, а его дорожки, поверхности и используемые тренировочные устройства созданы с учетом потребностей передвигающихся на инвалидных колясках людей. ”Создавая этот парк, мы хотим найти решение трем важным проблемам: создать доступные возможности для игр для детей с недостатками здоровья, обеспечить возможности тренировки для взрослых, способность двигаться которых ограничена, а также создать поверхности для развития людей на инвалидных колясках, которые были бы связаны в единое целое с игровой площадкой и тренировочным оборудованием”, — отметил руководитель центра Прийт Ээльмяэ.
Ориентировочная стоимость строящегося в Хаапсалу игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках составляет 200 000 евро, из которых при помощи прошлых эстафет Teatejooks и кампании Sinilillekampaania на сегодня уже собрано примерно 57 000 евро.
Лечение утративших способность двигаться детей может поддержать каждый взрослый, позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро. Деньги также можно перевести на благотворительный банковский счет, указанный на сайте www.teatejooks.ee.
Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.