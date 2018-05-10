Благотворительная эстафета: более 12 000 детей пробежали во имя доброго дела

Благотворительная эстафета берет свое начало с 2005 года. По словам одного из организаторов Эрика Палласа, никто не мог и предположить тогда, что из этого проекта вырастет крупнейшее в Эстонии спортивное мероприятие для детей и молодежи. ”Для тысяч детей Эстонии и их учителей эстафета благотоворительная эстафета стала ежегодной традицией - в забеге с радостью участвуют снова и снова. Это возможность почувствовать радость движения и сделать доброе дело”, — отметил Паллас.

Важной частью Teatejooks является разминка — здесь на помощь учителям и тренерам приходят спортсмены. В Таллинне разминку провел Роман Фости, в Тарту — Тийдрек Нурме и Ибрагим Мукунга, в Кохтла-Ярве — Луна-Александра Ладога. Всего эстафета прошла в 25 городах и населенных пунктах Эстонии. В Таллинне на мероприятии также выступили финалисты шоу ”Eesti otsib superstaari”.

В этом году в эстафете участвовали более 12 000 детей. В Таллинне, Тарту и Пярну было свыше 1000 участников; в Вильянди, Курессааре, Пайде, Нарве, Кохтла-Ярве, Виймси и Кейла — 600 или больше; в Пылва, Рапла и Тойла — более 500; в Раквере и Валга — более 400; в Хаапсалу, Выру, Йыгева, Отепяэ, Элва, Силламяэ и Пеэтри — более 300, а в Тырва, Кярдла и Арукюла — более 200 участников.

В Хаапсалу строят игровой и тренировочный парк для людей в инвалидных колясках

Тысячи участвующих в эстафете детей вместе со спортсменами и финалистами шоу ”Eesti otsib superstaari” призывают пожертвовать деньги в пользу утративших способность двигаться детей. Забег этого года фокусируется на строительстве игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Парк будет открыт для горожан и посетителей центра. Кроме того, его смогут использовать и гостящие в городе отдыхающие.