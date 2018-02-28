Благородный жест: член финансовой комиссии Кейла отдаст зарплату за следующие 4 года больным раком

Член финансовой комиссии города Кейла Кадри Каламеэс решила направить заработную плату, которую она получает за участие в заседаниях, в фонд борьбы с раком ”Подаренная жизнь”.

”Дорогой фонд борьбы с раком! Ты даришь дни жизни, что, несомненно, является лучшим подарком. А я подарю тебе зарплату от местного самоуправления за следующие четыре года”, — пишет Каламеэс на странице фонда ”Подаренная жизнь” в Facebook.

Девушка не первая, кто решил направить свою зарплату за работу в местном самоуправлении на благотворительность. Например, предприниматель Март Луйк обещал направить треть от суммы возмущений в фонд, а председатель совета Omniva и бизнесмен Индрек Лаул — половину своей зарплаты на благотворительность.

Фонд борьбы с раком подсчитал, что если бы все депутаты Рийгикогу пожертвовали 0,5% своей годовой зарплаты в фонд, то это бы хватило для того, чтобы заполнить бюджет фонда. Некоторые депутаты уже являются постоянными спонсорами фонда.

Информацию о том, как стать постоянным спонсором, можно найти здесь: www.kingitudelu.ee/annetajale