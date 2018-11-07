07.11.2018, 07:40

Благодаря звонкам на номер 112 в Идаской префектуре в этом году задержано 160 пьяных водителей

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rus.delfi.ee
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Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ilmar Saabas

Жители Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа все активнее сообщают полиции о возможных нетрезвых водителях на короткий номер Центра тревоги 112. Благодаря этим звонкам полицейские Идаской префектуры задержали 149 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 11 водителей в состоянии наркотического опьянения, а также десятки водителей, которые привлекли нарушениями внимание других участников дорожного движения.

„Люди беспокоятся о своей безопасности, безопасности своих детей и близких. Они не хотят видеть на наших дорогах водителей, которые игнорируют закон о дорожном движении и ставят этим в опасность других людей. Самый простой способ сделать безопаснее наш регион — позвонить на номер 112, если замечаете нарушение или нуждающегося в помощи человека", — сказал руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар.

Полиция регулярно проверят водителей на трезвость в ходе больших общегосударственных рейдов. Последний такой рейд прошел вчера, 5 ноября. Полицейские Йыхвиского, Раквереского и Нарвского отделений полиции проверили в общей сложности 1536 водителей, из которых девять находились в состоянии опьянения.

„В ходе прошлого большого рейда в конце октября мы радовались тому, что все проверенные нами водители были трезвы, но такое случается очень редко. В этот раз семеро из 532 проверенных Йыхвиским отделением полиции водителей были нетрезвые. Это очень много, хотя даже один пьяных водитель может стать причиной ДТП с необратимыми последствиями", — добавил Ханнес Хейнсар.

В Ляэне-Вирумаа полиция проверила вчера в течение пяти часов 845 водителей, из которых двое были в состоянии опьянения, в том числе водитель грузового автомобиля. Менее масштабный рейд провели и патрульные полицейские Нарвского отделения полиции, все из проверенных 159 водителей были трезвые.

Всего в этом году полицейские Идаской префектуры задержали 966 нетрезвых водителей, из которых 434 были в степени опьянения, наказуемом в уголовном порядке, из них, в свою очередь, 49 были в наркотическом опьянении.

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