Благодаря звонкам на номер 112 в Идаской префектуре в этом году задержано 160 пьяных водителей

„Люди беспокоятся о своей безопасности, безопасности своих детей и близких. Они не хотят видеть на наших дорогах водителей, которые игнорируют закон о дорожном движении и ставят этим в опасность других людей. Самый простой способ сделать безопаснее наш регион — позвонить на номер 112, если замечаете нарушение или нуждающегося в помощи человека", — сказал руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар.

Полиция регулярно проверят водителей на трезвость в ходе больших общегосударственных рейдов. Последний такой рейд прошел вчера, 5 ноября. Полицейские Йыхвиского, Раквереского и Нарвского отделений полиции проверили в общей сложности 1536 водителей, из которых девять находились в состоянии опьянения.

„В ходе прошлого большого рейда в конце октября мы радовались тому, что все проверенные нами водители были трезвы, но такое случается очень редко. В этот раз семеро из 532 проверенных Йыхвиским отделением полиции водителей были нетрезвые. Это очень много, хотя даже один пьяных водитель может стать причиной ДТП с необратимыми последствиями", — добавил Ханнес Хейнсар.