”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

- Я не вижу никакой связи между главой транспортной компании и членством в той или иной партии. Этот пост должен быть вне политики. Глава компании должен быть сосредоточен на том, чтобы предприятие работало эффективно, было хорошим работодателем и, соответственно, чтобы транспортные услуги, которые оказывают горожанам, были на самом высоком уровне. Это одна из основных задач, как для руководителя, так и компании в целом.

- А с Партией реформ у вас не возникло проблем после участия в конкурсе?

- Данное решение по поводу продолжения новой деятельности вне политики я принимал сам. Транспортное направление мне показалось хорошим вызовом продолжить свою профессиональную деятельность, тем более, вопросами транспорта в той или иной форме я занимался последние 10 лет.

- Но я так понимаю, что коллеги по Партии реформ недовольны вашим выбором. Кристен Михал писал* об этом в Facebook. Какие у вас отношения с Партией реформ сейчас?

- Партия — это абстрактно-юридическое лицо. Я думаю, те люди, которые меня знают, уважают мой выбор. А те, кто делал какие-то заявления, на самом деле хотели, чтобы я продолжал свою политическую деятельность. Но каждый человек делает выбор сам, касаемо своего будущего и новых вызовов.

В середине года я передал управление ида-вируской организации партии новому руководителю. За те четыре года, на протяжении которых я ее возглавлял, мы добились серьезных результатов. Когда я перенимал руководство партийной организации в регионе, то она была в плачевном состоянии, а сотрудничество внутри организации практически отсутствовало. В регионе была создана партийная команда, мы ее развили. А когда я передавал руководство, то партия была уже в совершенно другом виде. Поэтому за проделанную работу мне не стыдно.

- Какие именно инициативы по развитию Ида-Вирумаа вы курировали в парламенте?

- Депутат направляет процессы по развитию. Но исполнителями являются министры. Возможности депутатов ограничены. Изначально для себя я определил две сферы деятельности. Первая — развитие промышленно-парковых зон с целью создания предприятий и рабочих мест. В период кризиса тема безработицы стояла довольно остро. Да и до сих пор это одна из актуальных проблем в этом регионе. Поэтому меры для создания рабочих мест были приоритетными.

Вторая сфера — поддержка сланцево-химической промышленности. Падение цен на нефть сильно ударило по флагману производства Ида-Вирумаа — сланцево-химическому комплексу, в котором задействованы тысячи работников.

Скажу даже больше, в тот период многие предприятия были на грани закрытия, шли огромные сокращения работников. Это предрекало региону социально-экономический кризис. Благодаря моей инициативе, которую нам удалось донести до тогдашнего министра экономики Кристена Михала, правительство приняло решение о финансовой поддержке предприятий в целях снижения налогов на окружающую среду.

Благодаря этому из европейских фондов были выделены средства на развитие промпарков Нарве, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Их развитие является предпосылкой для создания новых рабочих мест. Благодаря этим шагам удалось избежать новых сокращений рабочих мест, которые тогда имели место в этой индустрии. Как мы видим, сейчас этот сектор полностью восстановлен.