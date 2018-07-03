03.07.2018, 15:04

”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

 (22)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Ilmar Saabas

Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.

- Несколько месяцев назад журналисты Eesti Päevaleht спрашивали вас о том, не рассматривает ли Таллинн вашу кандидатуру в качестве руководителя TLT. Но изначально вы не подтвердили эту информацию.

- На момент, когда звонил журналист из Eesti Päevaleht, не было никакого конкурса и, соответственно, нового управляющего TLT не искали. Конкурс объявили позже. В середине июня, ознакомившись с требованиями, я подал заявление и решил поучаствовать.

- Раньше вам из мэрии кто-нибудь делал предложение возглавить TLT?

Конкурс был открытый. Место управляющего TLT — это большая ответственность и далеко не обычная социальная работа. TLT можно назвать транспортным сердцем нашей столицы.

- В Центристскую партию вступать обратно не собираетесь?

- Я не вижу никакой связи между главой транспортной компании и членством в той или иной партии. Этот пост должен быть вне политики. Глава компании должен быть сосредоточен на том, чтобы предприятие работало эффективно, было хорошим работодателем и, соответственно, чтобы транспортные услуги, которые оказывают горожанам, были на самом высоком уровне. Это одна из основных задач, как для руководителя, так и компании в целом.

- А с Партией реформ у вас не возникло проблем после участия в конкурсе?

- Данное решение по поводу продолжения новой деятельности вне политики я принимал сам. Транспортное направление мне показалось хорошим вызовом продолжить свою профессиональную деятельность, тем более, вопросами транспорта в той или иной форме я занимался последние 10 лет.

- Но я так понимаю, что коллеги по Партии реформ недовольны вашим выбором. Кристен Михал писал* об этом в Facebook. Какие у вас отношения с Партией реформ сейчас?

ТОП

- Партия — это абстрактно-юридическое лицо. Я думаю, те люди, которые меня знают, уважают мой выбор. А те, кто делал какие-то заявления, на самом деле хотели, чтобы я продолжал свою политическую деятельность. Но каждый человек делает выбор сам, касаемо своего будущего и новых вызовов.

В середине года я передал управление ида-вируской организации партии новому руководителю. За те четыре года, на протяжении которых я ее возглавлял, мы добились серьезных результатов. Когда я перенимал руководство партийной организации в регионе, то она была в плачевном состоянии, а сотрудничество внутри организации практически отсутствовало. В регионе была создана партийная команда, мы ее развили. А когда я передавал руководство, то партия была уже в совершенно другом виде. Поэтому за проделанную работу мне не стыдно.

- Какие именно инициативы по развитию Ида-Вирумаа вы курировали в парламенте?

- Депутат направляет процессы по развитию. Но исполнителями являются министры. Возможности депутатов ограничены. Изначально для себя я определил две сферы деятельности. Первая — развитие промышленно-парковых зон с целью создания предприятий и рабочих мест. В период кризиса тема безработицы стояла довольно остро. Да и до сих пор это одна из актуальных проблем в этом регионе. Поэтому меры для создания рабочих мест были приоритетными.

Вторая сфера — поддержка сланцево-химической промышленности. Падение цен на нефть сильно ударило по флагману производства Ида-Вирумаа — сланцево-химическому комплексу, в котором задействованы тысячи работников.

Скажу даже больше, в тот период многие предприятия были на грани закрытия, шли огромные сокращения работников. Это предрекало региону социально-экономический кризис. Благодаря моей инициативе, которую нам удалось донести до тогдашнего министра экономики Кристена Михала, правительство приняло решение о финансовой поддержке предприятий в целях снижения налогов на окружающую среду.

Благодаря этому из европейских фондов были выделены средства на развитие промпарков Нарве, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Их развитие является предпосылкой для создания новых рабочих мест. Благодаря этим шагам удалось избежать новых сокращений рабочих мест, которые тогда имели место в этой индустрии. Как мы видим, сейчас этот сектор полностью восстановлен.

- Как вы думаете, жители Ида-Вирумаа лично вам благодарны?

- Я шел в политику не для того, чтобы искать благодарность. Я всегда что-то делал. А благодарны или нет — это вопрос второстепенный. Для меня главное, что многие проекты удалось реализовать. Я не трубил на каждом углу, как типичный политик, что это сделал я. Это не мой стиль.

- Вы покинете Партию реформ?

- Сейчас этот вопрос не актуален.

- Вы давно ездили на общественном транспорте?

- Я периодически пользуюсь им, потому что это удобно, особенно в центре города, учитывая проблемы с парковкой.

- Какие проблемы сейчас есть в таллиннском общественном транспорте? Нужно ли что-то приводить в порядок?

- Хотел бы обратить внимание, что я еще не руковожу TLT, и мою кандидатуру должен утвердить совет. Но есть ряд проблем, которые видно невооруженным глазом, в том числе, коррупционные скандалы. Поэтому система управления должна быть прозрачна, чтобы возможность для подобных коррупционных случаев была сведена к нулю. Второй момент: я думаю, что предприятие могло бы быть более эффективным в плане расходной части, поэтому будут проанализированы все статьи расходов. Третий момент — это мотивация работников. Если работник доволен, то эта радость будет переходить к тем людям, которых он обслуживает.

Транспорт должен быть удобный, чистый, ходить по расписанию и максимально близко к дому. Чем удобней и качественней будет общественный транспорт, тем больше людей будет пользоваться его услугами. Надо продолжать развитие трамвайных путей. Я думаю, что следующим логичным шагом было бы соединение трамвайной линии с портом. А в перспективе — развить трамвайную сетку с другими районами Таллинна.

- Соединить аэропорт и порт через трамвайную линию — эту идею уже давно предлагают центристы.

- Хорошие идеи всегда приветствуются. Главное, чтобы эта идея была проанализированная, эффективная и необходимая для системы общественного транспорта. А кто ее предлагает, это неважно.

- Как решить проблему с бомжами, которые порой тоже пользуются общественным транспортом и создают дискомфорт для людей?

- Да, это одна из проблем, которой нужно будет найти какое-то современное мирное решение. Пока я не буду комментировать конкретные меры.

- Вам когда-нибудь предлагали взятку?

- В парламенте бессмысленно предлагать взятки, потому что там принимается коллегиальное решение. Я не сталкивался с этим.

- А на посту вице-мэра в Таллинне (был вице-мэром в 2007-2011 гг. — прим.)?

- Все управление шло через департаменты, я направлял и контролировал эту деятельность. Как показывает практика и последние коррупционные скандалы, это присутствует больше на исполнительном уровне. У моих ведомств таких случаев не было. Конечно, человеческий фактор никогда нельзя исключать.

Важно, чтобы в компании работали профессионалы, которые хотят развивать ее и оказывать максимально качественные услуги горожанам, а не те люди, у которых интерес, прежде всего, в личной выгоде. Поэтому мотивация персонала будет одним из важных факторов моей деятельности. Если персонал мотивирован работать хорошо, тогда и не будет проблемы с возможными взятками.

- В качестве мотивации поднимите им зарплаты?

- Давайте сейчас не будем спекулировать. У меня нет полномочий отвечать на подобные вопросы, поэтому всему свое время. Система мотивации — одна из очень важных в моем секторе. От того, как работают люди, зависит отношение горожан к сети общественного транспорта. Чем больше работники мотивированы, дружелюбны и профессиональны, тем лучшим будет качество услуг, которые они предоставляют.

- Центристы перед выборами пугали, что если в Таллинне к власти придут другие политические силы, то систему бесплатного общественного транспорта могут ликвидировать. Как вы это прокомментируете?

- Насколько я помню, даже перед выборами все партии, как одна, заявили, что в случае, если они придут к власти, то система бесплатного общественного транспорта изменена не будет. После выборов прошло уже достаточно времени, и я не слышал, чтобы какая-то партия выступала с заявлением об отмене бесплатного общественного транспорта. Поэтому, я считаю, что эта тема не стоит на повестке дня.

- При вашем руководстве общественный транспорт не станет платным?

- Это не решение руководства компании. Это политическое решение города и, как я уже сказал, я не слышал, чтобы какая-то из партий, представленных на таллиннском городском собрании, об этом ходатайствовала. Поэтому, я считаю, что это неактуально. Думаю, что такого риска на сегодняшний день нет, хотя никогда нельзя ничего исключать.

- Почему вы не хотите баллотироваться на предстоящих выборах в парламент?

- Первый раз меня избрали в парламент в 2011 году. Тогда я для себя решил, что два срока, а это восемь лет, — максимально разумное время пребывания в парламенте. После этих двух сроков я чувствую, что настала пора искать новые вызовы именно вне политики, вне парламента. Исключаю ли я возможность когда-нибудь возвратиться туда — это вопрос будущего.

Политика — не спорт, где в 30 лет заканчивают карьеру. Мне кажется, что это хорошо, когда в парламенте есть профессионалы своего дела, которые до этого работали в разных секторах, а теперь приносят свои знания в политику и в парламент в целом.

- Ваша зарплата на новом месте будет больше, чем в Рийгикогу?

- Это вопрос соглашения между советом и членом правления. Сегодня я еще не утвержден советом, и тем более, мы еще не обсуждали контракт.

- Правда, что вы не получили хорошее место в новом списке Партии реформ на предстоящих выборах в Рийгикогу, потому что не договорились?

- Нет, это неправда. Как я уже сказал, уйти из парламента — чисто мое решение. Я вам скажу даже больше, списки еще составляются. И насколько я знаю, позиции в нем не расставлены. Если бы я захотел дальше баллотироваться, то у меня было бы хорошее место.

*Михал: избиратели и Партия реформ поддерживать городскую власть центристов не намерены

Согласно этой новости, Денис Бородич является новым главой Tallinna Linnatranspordi AS. Из разговора с Денисом, членом нашей фракции, чей мандат в Таллиннском горсобрании приостановлен, я понял, что он хочет навсегда уйти из политики и зарабатывать на хлеб, трудясь в транспортной или иной подобной сфере.

Мы придерживаемся принципа не разменивать полученные от избирателей и команды Парии реформ мандаты, поэтому пока Денис находится на службе у принадлежащего городу предприятия, под конфликт интересов в горсобрании он себя подводить не будет.

Иными словами: его полномочия приостановлены/прекращены. Соблюдение этого принципа крайне важно, и это дело совести Дениса: будет он использовать свои профессиональные умения на благо или поступит как его предшественники, которым мандат дал рабочее место.

Надеюсь, он не поступит как другие и не станет торговать мандатом. Поскольку это еще не все моменты истины городской власти, конфликта интересов быть не должно. Избиратели и команда Партии реформ поддерживать городскую власть центристов не намерены. Можете быть в этом уверены.
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