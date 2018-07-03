”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

- В парламенте бессмысленно предлагать взятки, потому что там принимается коллегиальное решение. Я не сталкивался с этим.
- А на посту вице-мэра в Таллинне (был вице-мэром в 2007-2011 гг. — прим.)?
- Все управление шло через департаменты, я направлял и контролировал эту деятельность. Как показывает практика и последние коррупционные скандалы, это присутствует больше на исполнительном уровне. У моих ведомств таких случаев не было. Конечно, человеческий фактор никогда нельзя исключать.
Важно, чтобы в компании работали профессионалы, которые хотят развивать ее и оказывать максимально качественные услуги горожанам, а не те люди, у которых интерес, прежде всего, в личной выгоде. Поэтому мотивация персонала будет одним из важных факторов моей деятельности. Если персонал мотивирован работать хорошо, тогда и не будет проблемы с возможными взятками.
- В качестве мотивации поднимите им зарплаты?
- Давайте сейчас не будем спекулировать. У меня нет полномочий отвечать на подобные вопросы, поэтому всему свое время. Система мотивации — одна из очень важных в моем секторе. От того, как работают люди, зависит отношение горожан к сети общественного транспорта. Чем больше работники мотивированы, дружелюбны и профессиональны, тем лучшим будет качество услуг, которые они предоставляют.
- Центристы перед выборами пугали, что если в Таллинне к власти придут другие политические силы, то систему бесплатного общественного транспорта могут ликвидировать. Как вы это прокомментируете?
- Насколько я помню, даже перед выборами все партии, как одна, заявили, что в случае, если они придут к власти, то система бесплатного общественного транспорта изменена не будет. После выборов прошло уже достаточно времени, и я не слышал, чтобы какая-то партия выступала с заявлением об отмене бесплатного общественного транспорта. Поэтому, я считаю, что эта тема не стоит на повестке дня.
- При вашем руководстве общественный транспорт не станет платным?
- Это не решение руководства компании. Это политическое решение города и, как я уже сказал, я не слышал, чтобы какая-то из партий, представленных на таллиннском городском собрании, об этом ходатайствовала. Поэтому, я считаю, что это неактуально. Думаю, что такого риска на сегодняшний день нет, хотя никогда нельзя ничего исключать.
- Почему вы не хотите баллотироваться на предстоящих выборах в парламент?