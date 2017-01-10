По словам владельца ACE Logistics Group Карли Ламбота, за пожертвованиями партиям стояло, среди прочего, желание привлечь внимание общественности к проблеме рождаемости в стране.

”В тесном кругу мы уже много лет обсуждали демографическую ситуацию в Эстонии. Уровень рождаемости, который находится ниже уровня воспроизводства населения, вероятно, является самой главной для страны проблемой. Научную направленность обсуждениям задавал Парвель Пруунсильд, финансировавший проведение достоверных исследований”, — прокомментировал Ламбот решение жертвователей.

По его словам, у общества есть максимум десять лет, чтобы попробовать изменить кривую рождаемости. ”Поскольку прирост общества начинается именно с третьего ребенка, то преодоление именно этого барьера необходимо поддерживать больше всего”, — сказал предприниматель.

”Понятно, что деньгами не заставишь рожать того, кто этого не хочет. Тем не менее, эти 500 или более евро могут помочь воплотить в жизнь мечту тем семьям, которые хотели третьего, четвертого и т.д. ребенка, но откладывали его рождение по экономическим причинам. В Эстонии таких семей тысячи, и, если государство не поддержит их сейчас, через через десять лет будет уже поздно”, — подчеркнул Ламбот.

”Денежные пожертвования — это благодарность партиям за то, что он более решительно подошли к теме. Мы надеялись, что среди прочего, денежные пожертвования привлекут к проблеме рождаемости больше внимания. К счастью, именно это и произошло”, — подытожил бизнесмен.

Согласно данным Delfi и Eesti Päevaleht, восемь крупных бизнесменов в конце 2016 года пожертвовали четырем партиям Рийгикогу почти 900 000 евро, так как новая коалиция серьезно повысила детские пособия.

Социал-демократическая партия, Партия реформ, Центристская партия и IRL получили по 28 000 евро от каждого из восьми предпринимателей. Сумма пожертвований общей сложностью составила почти 900 000 евро.