08.01.2019, 14:10

Бизнесмен Пааво Петтай рассказал, как летал с Сависааром в Швейцарию деньги отмывать

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rus.delfi.ee
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Бизнесмен Пааво Петтай рассказал, как летал с Сависааром в Швейцарию деньги отмывать
Foto: Karli Saul

В водовороте займов и возни вокруг предвыборной кампании для Центристской партии занимающийся рекламой бизнесмен Пааво Петтай в один прекрасный момент неожиданно обнаружил, что сидит вместе с Эдгаром Сависааром в самолете, чтобы отправиться в Швейцарию за чеком в 470 000 евро.

Как передает его слова издание Diktor, это была не оплата, а отмывание денег. Столь откровенно Петтай говорит о своей бизнес-дружбе с Сависааром впервые.

”Он рассказывает о том, как являлся посредником при совершении запрещенных пожертвований, как отмывал деньги. Он сам говорит, что это была поездка всей жизни!” — рассказывает журналист Михкель Кярмас, который интервьюировал Петтая.

Напомним, что завтра состоится премьера документального фильма об Эдгаре Сависааре, снятого командой ”Pealtnägija”.

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