Бизнесмен Пааво Петтай рассказал, как летал с Сависааром в Швейцарию деньги отмывать

Как передает его слова издание Diktor, это была не оплата, а отмывание денег. Столь откровенно Петтай говорит о своей бизнес-дружбе с Сависааром впервые.

”Он рассказывает о том, как являлся посредником при совершении запрещенных пожертвований, как отмывал деньги. Он сам говорит, что это была поездка всей жизни!” — рассказывает журналист Михкель Кярмас, который интервьюировал Петтая.

Напомним, что завтра состоится премьера документального фильма об Эдгаре Сависааре, снятого командой ”Pealtnägija”.