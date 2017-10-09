Бизнесмен Хенри Каллас остался виновным в налоговом преступлении и в Госсуде

Государственный суд оставил решение окружного суда по делу предпринимателя Хенри Калласа по части налогового преступления без изменений, но частично аннулировал выплаченные Калласом правовые расходы.

Каллас предстал перед судом за сокрытие налоговых обязательств и необоснованное увеличение суммы ходатайства о возврате налогов. Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Калласа в налоговом правонарушении, в результате чего в государственную казну не поступило налогов на сумму более 410 000 евро.

Согласно обвинению, предприятие Калласа весной 2011 года приобрело в квартале Торнимяэ в Таллинне квартиру стоимостью почти полмиллиона евро и задекларировало ее как коммерческую недвижимость, хотя на самом деле там проживал Каллас.

Как утверждает обвинение, Каллас предоставил налоговому департаменту ложную информацию, с помощью которой его предприятие необоснованно ходатайствовало у государства о возврате 80 948 евро налога с оборота и из дополнительных льгот не выплатило 331 990 евро подоходного и социального налога. Всего от уплаты было сокрыто 412 938 налогов.

Харьюский уездный суд признал Калласа виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В январе этого года окружной суд частично аннулировал это решение, оставив в силе испытательный срок. Кроме того, суд взыскал с Калласа правовые расходы в размере более 24 000 евро.

Как прокуратура, так и защита Калласа подали в отношении решения окружного суда кассационные жалобы в Государственный суд. В пятницу Госсуд аннулировал решение окружного суда, чем Калласу возместили понесенные в ходе предварительного производства и уездном суде правовые расходы на сумму 18 628 евро и 73 цента. Кроме того, суд взыскал в пользу Калласа 9 828 евро на покрытие понесенных в ходе предварительного производства и уездном суде правовых расходов. По остальной части Госсуд оставил решение окружного суда без изменений.