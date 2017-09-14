Бизнес-леди помогала криминальному авторитету Вячеславу Гулевичу из любви?

Полиция расследует таинственные отношения жены успешного предпринимателя и задержанного в Испании лидера Кемеровской преступной группировки, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Занимающаяся поиском скрытого имущества криминального авторитета Вячеслава Гулевича полиция вышла на важное звено в запутанной финансовой истории, связанное с его отношениями.

В центре этого сюжета — живущая в Харьюмаа семья, которая успешно торгует продовольственными товарами. Фирмой руководит 53-летний мужчина, а в совет предприятия входит его 50-летняя супруга.

В прошлом году оборот фирмы, частично принадлежащей главе семьи, достиг 10 млн евро. Но полицию интересует не торговля продуктами, а участие вышеупомянутой бизнес-леди в движении крупных сумм наличных денег, займов.

Главный участник любовного треугольника — Гулевич, известен как глава очень влиятельной Кемеровской группировки. Мужчину арестовали в начале августа в Испании и на прошлой неделе передали эстонской полиции. Его подозревают в участии в наркобизнесе.

По данным следствия, бизнес-леди за последние годы потратила на 200 тысяч евро больше, чем заработала. Полиция считает, что эти деньги получены от Гулевича и имеют незаконное происхождение.

В августе Харьюский уездный суд арестовал принадлежащие бизнес-семье автомобиль BMW и квартиру, находящуюся в Испании. Фактически жилье и автомобиль были в распоряжении Гулевича.

Государственная прокуратура надеялась арестовать банковский счет этой семьи в банке Nordea, на котором было более 90 000 евро. С арестом счета опоздали — на момент замораживания на нем было всего 3000 евро.

Помощник прокурора Государственной прокуратуры Райго Аас говорил в суде, что Гулевич и бизнес-леди — не просто знакомые, а люди, состоящие в более близких отношениях.

”В ходе слежки было собрано достаточно данных, — сказал Аас. — Они использовали ласкательные имена, совместно покупали билеты на самолеты”.

Прокурор не исключает, что бизнес-леди знала о сомнительном происхождении денег. Полиции известно, что Гулевич предупреждал женщину, чтобы та слишком много не болтала. На допросах она до сих пор держит рот на замке.

Представляющий бизнес-семью адвокат Арман Рейнмаа считает версию прокуратуры абсурдной.

”Прокуратура говорит только об отношениях людей, — обращает Рейнмаа внимание. — Кто с кем говорил, кто с кем ходил — не имеет значения. То, что женщина ездила в Испанию чаще одна, а не со своим супругом, не означает, что они не живут с мужем вместе. То, что она указала в документе отдельное от супруга место жительства, также ничего не значит. Мы не можем делать из этого выводы: кто чей спутник жизни”.

По словам Рейнмаа, его клиент является достаточно обеспеченным человеком для того, чтобы самому купить недвижимость в Испании.

”Он 25 лет занимался в Эстонии предпринимательством, — подчеркивает Рейдмаа. — Голословные утверждения прокуратуры удивляют”.

Прокурор Аас соглашается с тем, что хозяин семьи действительно вел законный бизнес, зарабатывая значительный доход.