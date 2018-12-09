Бизнес-элита Эстонии отметила 30-летие EBS грандиозным юбилейным торжеством

Канцлер EBS Март Хабакук заявил, что EBS готовится к инновациям в высшем образовании, чтобы оставаться наиболее востребованным бизнес-университетом во всем регионе в стремительно ускоряющемся и становящимся все более пестрым информационном и предпринимательском пространстве. ”Когда EBS был основан в преддверии Рождества 1988 года, мой отец, один из основателей университета Мадис Хабакук, на несколько месяцев учредил для студентов-первокурсников строгий академический режим — на протяжении трех-четырех месяцев студентам разрешалось не только на лекциях, но и в свободное время говорить исключительно на английском языка.

Причина понятна — чтобы будущая бизнес-элита Эстонии могла отправиться на практику за рубеж, создавать там контакты, основать в Эстонии бизнес и в какой-то момент составить зарубежным компаниям конкуренцию, необходимо было сначала освоить универсальный язык мирового общения. Сегодня это кажется шуткой, но тридцать лет назад от языка зависело выживание. Я не исключаю, что еще через тридцать лет мы будем шутить о том, что в 2018 году высшее образование по-прежнему приходилось по жесткой системе 3+2, ведь среда, для которой мы сегодня готовим специалистов, претерпевает изменения не просто с годами или месяцами, а буквально неделями.

EBS не планирует опаздывать на этот скоростной поезд. Напротив — мы хотим находиться прямо в кабине машиниста, чтобы предлагать нашим предпринимателям (нынешним и будущим) самые актуальные и оперативные решения в сфере образования, которые опираются на персональные ожидания и могут убедительно доказать, что университетская среда более эффективна, чем онлайн-обучение”.

Министр образования и науки Майлис Репс вручила на торжественном мероприятии четыре награды за продвижение просвещения — их удостоились семейство Хабакук, ректор профессор Олав Аарна, ректор профессор Пеэтер Кросс и ректор профессор Арно Алманн.

На мероприятии состоялась мировая премьера постановки о первых тридцати годах существования EBS глазами выпускника первого выпуска Густава (актер Гуйдо Кангур), а также открылась фотовыставка с фотографиями ДНК предприимчивых людей. Вечер вели учащийся EBS, певец и музыкант Танель Падар, а также выпускница EBS, руководитель отделения внешних и корпоративных отношений, советник ректора по вопросам внешних и корпоративных отношений Сирли Калеп.

Поддержку в организации мероприятия оказывали компании, которые основали или которыми руководят выпускники EBS, в числе прочих всемирно известные и успешные эстонские бренды, такие как Taxify, Wooch, Iris Janvier, Orangetime, Nobenaps, Otto & Mesi и др.

Празднование тридцатилетия EBS проходило на протяжении всего юбилейного года. Со 2 по 7 июля в Эстонии проходила организованная EBS международная научная конференция EGOS, в рамках которой Таллинн посетили около 2000 специалистов, изучающих развитие организаций в среде изменений и сюрпризов. В пятницу при сотрудничестве с занимающейся кибербезопасностью компанией Cybexer Technologies прошли учения по кибербезопасности, призванные подготовить руководителей к связанным с дигитализацией угрозам.

Estonian Business School (EBS) является единственным в Эстонии частным университетом, где по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучается 1500 человек. Предлагающий экономическое образование университет EBS был учрежден в 1988 году. EBS обладает филиалами в Таллинне и Хельсинки. В рамках входящего в учебные программы окна мобильности студенты EBS имеют возможность учиться по обмену в 60 партнерских университетах по всему миру.