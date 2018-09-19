Битва в соцсетях | Тальвик: Юрген Лиги должен ответить. Лиги: тальвикам и карилайдам надо оправдывать свое существование(10)
После опубликования рапорта о расследовании отмывания средств в Danske Bank, председатель специальной комисии Рийгикогу по противодействию коррупции Артур Тальвик заявил, что кто-то обязан взять на себя политическую ответственность за это и назвал фамилию Юргена Лиги. Ветеран Партии реформ, в свою очередь, в долгу не остался, и написал в фейсбуке, что он готов ответить, потому что именно Финансовая инспекция в его времена занималась расследованием этого дела.