Битва в соцсетях | Тальвик: Юрген Лиги должен ответить. Лиги: тальвикам и карилайдам надо оправдывать свое существование



Артур Тальвик считает, что слово ”ответственность” в эстонской политике превратилось уже в анекдот, пустое буквосочетание. ”Кто взял на себя ответственность за криминальную аферу с деньгами фонда ВЭБ? Никто. За коррупцию в Таллиннском порту? Никто. Списко можно продолжать, но если и за инцидент в Danske Bank никто не станет политически отвечать, то нашу любимую страну можно будет официально называть ”банановой республикой””, — так начинается пост Тальвика в фейсбуке.

Далее политик пишет, что может дать наводку, кто же должен взять на себя ответственость. ”Кто был министром финансов во времена расцвета отмывания средств в Danske в 2009-2014 гг? Кто был председателем совет Финансовой инспекции в те же годы? Ответ один: Юрген Лиги”.

„Этот человек сейчас председатель фракции реформистов, что перекладывает ответственность на всю партию. Немного зная стиль управления в этой партии в те годы, уверен, что Лиги должен был сообщить о ситуации, как минимум, теневому руководству, т. н. ”задней комнате”. Не считаю, что Лиги получил какую-то личную выгоду из этого, но он должен отвечать за имиджевую катастрофу. Если Кая Каллас хочет рассчитывать хоть на какой-то успех руководимой ею партии на предстоящих выборах, то она должна постараться помочь начать политические ”чемоданы” героям ковбойского капитализма, которые имеются в правлении партии. Получится ли это у нее? Хммм, посмотрим… А пока будем дальше есть бананы ;-)”, — написал Артур Тальвик в фейсбук.