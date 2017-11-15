Билеты на сеансы кинофестиваля ”Темные ночи” уже в продаже!

Кинофестиваль темных ночей покажет в рамках своей программы впечатляющие киноленты — всего 233 фильма из 70 стран. Билеты уже в продаже.

В центре внимания проходящего с 17 ноября по 3 декабря в Таллинне и Тарту кинофестиваля мирового уровня, основная конкурсная программа — 18 фильмов, для которых это будет премьерный показ в мире, в Европе или на международном уровне. Впервые кинотеатром праздничных премьерных показов станет ”Космос IMAX”.

Кроме конкурсных программ основной, дебютной и эстонских фильмов в программе впервые также четвёртый конкурс под названием ”Бунтари по заслугам”. В него вошли картины, цепляющие своей экспериментальной формой или протестным посланием. Победителя выбирает публика.

Фестиваль открывает бельгийский фильм ”Страсть и верность” — эффектный amour noir, действие которого происходит в подпольном мире Брюсселя. Трагическая история любви Михаэля Роскама вводит в киноискусство региона Фландрии, которому в этот раз уделено особое внимание.

В честь сотого Дня рождения Финляндии пройдёт беспрецедентный марафон финских культовых фильмов — 48 часов непрерывного показа картин 1938-2008 годов. Для военного фильма ”Неизвестный солдат”, бьющего в Финляндии рекорды по посещаемости, это будет международный премьерный показ.

Впервые представлена особая программа ”Неизвестные кадры: в фокусе творчество японских женщин-кинорежиссеров", которая обращает внимание на новое поколение женщин-авторов Страны восходящего солнца. Новой также является посвящённая телесериалам программа ”TV Beats”, которая подчёркивает то, как размываются границы между малым и большим экранами.

Продолжение получили привлёкшие ранее внимание специальные программы ”Ночная дрожь”, "Горячие темы", "Выбор критиков Screen International", ”Мода Кино”, ”Doc@poff”, ”Институт Гете рекомендует новые немецкие фильмы” , ”Эстонский Олимпийский комитет представляет".

В этом году в программу фестиваля входит 20 мировых, 24 международных и 10 европейских премьер. 19 экранизаций представлены в номинации на кинопремию ”Оскар” в категории ”Лучший иностранный фильм”. Гости фестиваля смогу посмотреть фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", удостоенный премии "Золотой Лев" Венецианского кинофестиваля. Также будут представлены фильмы, завоевавшие большое количество внимания на многих других фестивалях: "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Проект Флорида" Шона Бейкера, "Кроткая" Сергея Лозницы, "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдона и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В Таллинн прибудет около 300 деятелей киноискусства: свои новы фильмы представят лауреат "Оскара" Майк ван Дием и двукратный победитель кинофестиваля Локарно — Денис Котэ. Получивший признание в Каннах, китайский режиссер Ванг Чао покажет премьеру своего нового фильма "На берегу реки", также можно будет увидеть фильм "Новые деньги" американца Джейсона Б. Кола, в котором снимается Луиса Краузе — актриса, уже посетившая фестиваль PÖFF пять лет назад с фильмом "Король Келли".

Полный билет на основную программу фестиваля стоит 8 евро, билет со скидкой — 6,5 евро. При разовой покупке 5-ти или более билетов, цена каждого билета составит 6 евро. Подарочный билет стоит 8 евро, проходной билет на все сеансы фестиваля — 120 евро. Отдельно доступны билеты на сеансы со льготными ценами стоимостью 5 евро. Полный билет на программу короткометражного кино стоит 5 евро, льготный — 3,5 евро, проход на все сеансы — 36 евро. Полный билет на программу Just Film стоит 5 евро, льготный — 3,5 евро. При разовой покупке 5 или более билетов цена каждого составляет 3 евро.

В предварительной продаже билеты доступны в кассах Piletilevi и в интернете по адресу piletilevi.ee/est/piletid/poff. Во время фестиваля билеты будут доступны в официальных пунктах информации и продажи Кинофестиваля, расположенных в Таллинне в торговом центре ”Солярис”, кинотеатре ”Кока-Кола Плаза”, отеле ”Нордик” в центре ”Форум” и в Тарту в торговом центре ”Каубамая”, а также во всех пунктах показа.

Детальная программа доступна по адресу www.poff.ee.

Кинофестиваль тёмных ночей пройдёт с 17 ноября по 3 декабря.

Подробная программа: www.poff.ee.