20.12.2017, 14:54

Bild: Учения ”Запад-2017” были тренировкой по захвату Прибалтики за несколько дней

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rus.delfi.ee
EST
Bild: Учения ”Запад-2017” были тренировкой по захвату Прибалтики за несколько дней
Zapad-2017Reuters

Немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в западных спецслужбах, пишет, что главным сценарием российских учений ”Запад-2017” стала не антитеррористическая борьба и государственная оборона, а проведение захвата стран Балтии за несколько дней и ”шоковая кампания” против стран НАТО в Западной Европе.

Издание пишет, что, по словам источников, учения представляли собой тренировку по полноценной конвенциональной войне против НАТО в Европе, в частности — по захвату стран Балтии (”с точки зрения России самого уязвимого региона НАТО”) и Белоруссии, а также по проведению ”шоковой кампании” против Германии, Голландии, Польши, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Источники отмечают, что для России важно быстро захватить Сувалкский коридор и аэропорты и порты стран Балтии, чтобы отрезать путь подкреплению. Этому, по их данным, на учениях было уделено много внимания.

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