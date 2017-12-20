Bild: Учения ”Запад-2017” были тренировкой по захвату Прибалтики за несколько дней

Немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в западных спецслужбах, пишет, что главным сценарием российских учений ”Запад-2017” стала не антитеррористическая борьба и государственная оборона, а проведение захвата стран Балтии за несколько дней и ”шоковая кампания” против стран НАТО в Западной Европе.

Издание пишет, что, по словам источников, учения представляли собой тренировку по полноценной конвенциональной войне против НАТО в Европе, в частности — по захвату стран Балтии (”с точки зрения России самого уязвимого региона НАТО”) и Белоруссии, а также по проведению ”шоковой кампании” против Германии, Голландии, Польши, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Источники отмечают, что для России важно быстро захватить Сувалкский коридор и аэропорты и порты стран Балтии, чтобы отрезать путь подкреплению. Этому, по их данным, на учениях было уделено много внимания.