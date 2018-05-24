Безопасность в Восточной Европе: как жить между центрами силы

По словам белорусского дипломата, "от нас (малых стран. — Ред.) ожидают, чтобы мы примкнули к одной или другой стороне конфликта… ситуация вынуждает нас идти на выбор и принять выбор, который мы не хотим делать". При этом представитель МИД Беларуси на прямой вопрос Вольфганга Зендера признал, что официальный Минск считает особенно важным военный аспект безопасности в регионе Восточной Европы.
Война в Донбассе не должна уходить с повестки дня
Директор германского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) назвала ошибкой то, что на фоне других раздражителей уходит с повестки дня война в Донбассе. "Война происходит, по сути, в центре Европы. Я постоянно удивляюсь, насколько мало внимания уделяется этим вопросам", — подчеркнула она.
Также политолог отметила, что в регионе есть ряд других "замороженных конфликтов", и многие о них забывают. При этом, по мнению Гвендолин Зассе, "неправильно полагать, что эти конфликты действительно заморожены — они развиваются. "И неправильно будет говорить о войне в Донбассе как конфликте, который может быть заморожен", — указала она, не предложив, впрочем, готовых рецептов, как и никто другой из участников дискуссии.
Руководитель минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью DW подвел итог панельной дискуссии. По его словам, было показательно, что в основном разговор крутился вокруг отношений между Соединенными Штатами и Китаем. "Сам ход дискуссии продемонстрировал тот факт, что до сих пор в дискурсе о международных отношениях превалируют устаревшие взгляды о принципиальном и решающем влиянии больших или великих держав на международные отношения", — сказал минский политолог.
По его словам, от самих стран — будь они большими или малыми — зависит не только то, насколько они впишутся в новый мир, который формируется на наших глазах, но и с какими инициативами они выйдут на международную арену.
"Пример Беларуси в этом плане мне кажется показательным — средняя страна в центре Европы, находясь между двумя геополитическими соперничающими центрами (Россия и коллективный Запад), тем не менее формулирует такие инициативы, которые направлены на решение не только собственных внутренних проблем, но и регионального и даже глобального масштаба", — сказал Арсений Сивицкий, имея в виду "Хельсинки-2".