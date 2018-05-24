Безопасность в Восточной Европе: как жить между центрами силы

Руководитель "Минского диалога" Евгений Прейгерман в интервью DW отметил, что эта экспертная инициатива начала работу в 2015 году как нейтральная площадка для дискуссий в области международных отношений и безопасности. Сейчас форум вышел на качественно новый уровень: "Здесь порядка 500 участников — это значит, что он в пять раз больше наших традиционных форматов".

Минск вновь продвигает "Хельсинки-2"

На открытии форума 23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил представительность участников как "свидетельство роста интереса к Минской экспертно-дискуссионной площадке". Министр, как и последовавшие за ним ораторы, констатировали процесс разрушения прежней системы международных отношений, установленных после завершения Второй мировой войны. По его словам, прошлогодняя инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности ("Хельсинки-2") направлена на поиск путей преодоления кризиса безопасности в мире.

Обращаясь к экспертному сообществу, Владимир Макей сказал: "Нам нужен ответ, как сделать так, чтобы положение государств между центрами силы — in between — стало не проклятием судьбы, как это не раз бывало в прошлом, а фактором развития, сотрудничества и процветания".

"Пока не работают ранее сформированные правила международных отношений и не появились новые правила поведения — работает фактор силы, — объясняет Евгений Прейгерман. — Сила есть у больших игроков, ее поменьше у малых игроков и, соответственно, это все значит, что как минимум суверенитет этих государств, в том числе и Беларуси, может быть поставлен на кон противостояния".

Есть ли у Восточной Европы голос

Программный директор по Беларуси немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра (KAS) Вольфганг Зендер (Wolfgang Sender), один из главных партнеров форума, в приветственном слове сказал, что Минск решил активизировать свою деятельность в укреплении международного порядка и региональной безопасности. "Беларусь укрепляет свою собственную устойчивость, стабильность, суверенитет и независимость благодаря более активному участию на международном уровне. Это в конечном итоге служит региональной стабильности и имеет большую ценность для НАТО, для ЕС и для всех соседей Беларуси", — подчеркнул представитель KAS.

Вольфганг Зендер был модератором дискуссии о видении безопасности малых восточно-европейских государств. Он прямо поставил вопрос: есть ли у Восточной Европы достаточный голос, чтобы влиять на принятие решений в этой области?

Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко констатировал, что "позиция стран, таких как наша, все меньше и меньше принимается во внимание — как это было общепринято во время холодной войны, когда две крупные страны определяли ситуацию в мире".