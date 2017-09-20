Безопасно ли использовать в Эстонии антивирус Касперского, которого американцы избегают?

Сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования продукции ”Лаборатории Касперского” всеми американскими государственными учреждениями, так как компания считается тесно связанной с российской разведкой.

Между тем, эстонский Департамент государственной инфосистемы (RIA), отвечающий за кибербезопасность, не комментирует свое отношение к программному обеспечению российской компании Kaspersky.

Министерство внутренней безопасности США приказало всем федеральным агентствам в течение 90 дней удалить программное обеспечение Kaspersky с компьютеров, так как не считает его безопасным. Также американская компания Best Buy, одна из крупнейших сетей магазинов бытовой электроники, сняла с продажи продукты Kaspersky.

Руководитель по связям с общественностью RIA Хелен Ульдрих отметила, что RIA регулярно дает учреждениям инструкции по приобретению и использованию компьютерных программ безопасности.

”Мы не делаем предписаний и не проверяем, какие программы должны использовать учреждения. Для этого у RIA отсутствуют полномочия. Но мы делаем рекомендации и консультируем. По вопросу использования данной антивирусной программы мы сообщали своим партнерам свою точку зрения, но решение о том, какую программу использовать, они принимают сами. Так как наше мнение по применению разных программ может рассматриваться в контексте вопроса безопасности государства, эта информация не предназначена для публикации”, — сообщила Ульдрих.

Недоверие американцев к продуктам Касперского усилили хакерские атаки, предпринятые в целях влияния на результаты выборов в США в минувшем году. Сам Касперский отрицает связь с русской разведкой.