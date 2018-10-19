БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

По словам старшего механика танкера Bozdag Алексея Волосевича, сейчас на судне отсутствует провизия и нет отопления. ”Единственное спасение — это небольшие электрические грелки, которые при низких температурах вряд ли помогут. Фактически мы брошены на произвол судьбы”, — говорит Волосевич.
По его словам, пять человек экипажа физически не могут обеспечить работу машинного отделения, которое обеспечивает в том числе подачу тепла и работу системы кондиционирования.
”На Bozdag в некоторых каютах предусмотрены стационарные электрические обогреватели, как источник дополнительного тепла в условиях особо низких температур. Это судно ледового класса спроектировано для работы за Полярным кругом. Но обогреть помещения полностью они не способны из-за маломощности”, — отмечает Павел Туромша.
По словам моряков, они, как и их коллеги, которые ранее обратились в прессу, тоже готовы на крайние меры — объявить голодовку.
Заместитель начальника финансового отдела Palmali Владислав Алиев говорит, что проблема будет решена в течение пары недель. В принципе, примерно о таком же сроке решения проблемы он говорил Delfi еще в июле. ”Я буду в офисе только 29 октября, тогда и займусь проблемой. Сейчас я не в курсе дел, но для того, чтобы быстрее решить возникшие вопросы, попрошу об этом коллег”, — заверил Алиев.
Он напомнил, что суда идут на продажу, поэтому решение каких-то вопросов с экипажем зависло в воздухе. Вопрос с покупателем, как предполагает Алиев, решится к концу октября.
Delfi обратился в Российское посольство в Эстонии по поводу проблем российских моряков. Там заверили, что будут заниматься данным вопросом и попросили контакты владельца судов.