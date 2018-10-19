19.10.2018, 17:06

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
EST 5
Palmali
Алексей Волосевич (слева) и Павел Туромша.Foto: erakogu

В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.

Два экипажа судов Masali и Bozdag месяцами не получают зарплату. Экипаж судна Masali не получал зарплату с февраля 2018 года, а моряки Bozdag — с апреля этого года.

”Контракты наши закончились, но компанию это, видимо, не волнует. Возможно, судовладелец и не планировал исполнять взятые на себя обязательства. Все обещания данные представителем компании вам — обман. С момента публикации и отправки домой четырех человек ничего не изменилось”, — рассказывает повар с судна Bozdag Павел Туромша.

Моряки настроены скептически, они склонны верить, что судьба экипажей брошенных в Эстонии судов уже никого не интересует. ”Не интересны наши физические и моральные страдания и то, что мы потеряли уверенность в себе и наших возможностях. Наша жизнь полностью ограничена, и это приводит нас к тревожным и подавленным чувствам, разочарованию в жизни и депрессии, потере веры в справедливость, — рассказывает Павел Туромша. — Мы чувствуем себя рабами в современном мире. Наши семьи имеют колоссальные финансовые трудности, мы не можем им помочь, компания отказывает в переводе даже части заработной платы”.

Моряки обратились в Delfi, чтобы придать огласке проблемы, которые руководство обещало решить еще с прежней публикации, но ситуация становится еще плачевнее — впереди морозы.

По словам старшего механика танкера Bozdag Алексея Волосевича, сейчас на судне отсутствует провизия и нет отопления. ”Единственное спасение — это небольшие электрические грелки, которые при низких температурах вряд ли помогут. Фактически мы брошены на произвол судьбы”, — говорит Волосевич.

По его словам, пять человек экипажа физически не могут обеспечить работу машинного отделения, которое обеспечивает в том числе подачу тепла и работу системы кондиционирования.

”На Bozdag в некоторых каютах предусмотрены стационарные электрические обогреватели, как источник дополнительного тепла в условиях особо низких температур. Это судно ледового класса спроектировано для работы за Полярным кругом. Но обогреть помещения полностью они не способны из-за маломощности”, — отмечает Павел Туромша.

По словам моряков, они, как и их коллеги, которые ранее обратились в прессу, тоже готовы на крайние меры — объявить голодовку.

Заместитель начальника финансового отдела Palmali Владислав Алиев говорит, что проблема будет решена в течение пары недель. В принципе, примерно о таком же сроке решения проблемы он говорил Delfi еще в июле. ”Я буду в офисе только 29 октября, тогда и займусь проблемой. Сейчас я не в курсе дел, но для того, чтобы быстрее решить возникшие вопросы, попрошу об этом коллег”, — заверил Алиев.

Он напомнил, что суда идут на продажу, поэтому решение каких-то вопросов с экипажем зависло в воздухе. Вопрос с покупателем, как предполагает Алиев, решится к концу октября.

Delfi обратился в Российское посольство в Эстонии по поводу проблем российских моряков. Там заверили, что будут заниматься данным вопросом и попросили контакты владельца судов.

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