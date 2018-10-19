БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

Два экипажа судов Masali и Bozdag месяцами не получают зарплату. Экипаж судна Masali не получал зарплату с февраля 2018 года, а моряки Bozdag — с апреля этого года.

”Контракты наши закончились, но компанию это, видимо, не волнует. Возможно, судовладелец и не планировал исполнять взятые на себя обязательства. Все обещания данные представителем компании вам — обман. С момента публикации и отправки домой четырех человек ничего не изменилось”, — рассказывает повар с судна Bozdag Павел Туромша.

Моряки настроены скептически, они склонны верить, что судьба экипажей брошенных в Эстонии судов уже никого не интересует. ”Не интересны наши физические и моральные страдания и то, что мы потеряли уверенность в себе и наших возможностях. Наша жизнь полностью ограничена, и это приводит нас к тревожным и подавленным чувствам, разочарованию в жизни и депрессии, потере веры в справедливость, — рассказывает Павел Туромша. — Мы чувствуем себя рабами в современном мире. Наши семьи имеют колоссальные финансовые трудности, мы не можем им помочь, компания отказывает в переводе даже части заработной платы”.

Моряки обратились в Delfi, чтобы придать огласке проблемы, которые руководство обещало решить еще с прежней публикации, но ситуация становится еще плачевнее — впереди морозы.