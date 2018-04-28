Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле

Эксперт по коммуникации Яанек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле.

Принадлежащая Мягги фирма Powerhouse консультировала Клиникум Тартуского университета по поводу того, как наиболее доходчиво объяснить общественности необходимость закрытия родильных отделений в Валга и Пыльва.

”Во время работы над этим вопросом я понял, что в Валга можно спокойно продолжать рожать дальше. В Эстонии можно рожать и в поле. 11 женщин в Эстонии рожают в машине. Такое случается постоянно. Условия в Валге и Пыльва будут очень хорошими и после того, как подавляющее большинство рожениц будут делать это в Тарту, где условия идеальные”, — сказал он.

”Я сам из Валга. /…/ Я понимаю, что это очень плохо, что маленькие места в Эстонии вымирают, что в Вагла недвижимость стоит в десять раз меньше, чем в Таллинне. Это тоже большая проблема. Но ее невозможно решить одними лишь политическими решениями, поскольку весь мир переезжает в более крупные города и эта тенденция прослеживается не только в Эстонии, а во всем мире”, — добавил он.