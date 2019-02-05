05.02.2019, 13:21

Без отравляющих веществ и ГМО: в пяти детских садах Таллинна вводят экологичное питание

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rus.delfi.ee
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koFoto: MICHAEL GOTTSCHALK, AFP

Таллиннская горуправа и Таллиннский департамент образования запустили пилотный проект — начиная с февраля в пяти таллиннских детских садах будут предлагать еду, приготовленную частично из экологичных продуктов, сообщает Raepress.

”Хоть в пилотном проекте участвует всего пять детских садов, цель в том, чтобы дети во всех таллиннских детских садах и школах смогли есть пищу, в которой нет следов отравляющих веществ, применяемых в сельском хозяйстве, или вредных, синтетических веществ. Еда должна быть полезной, а производство продуктов не должно наносить вреда окружающей среде, как сейчас часто случается”, — сказала инициатор проекта вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова.

Цель проекта — не только предложить экологичное питание, но также в том, чтобы еда была качественной и вкусной. Нужно избавиться от предубеждения, что такое питание доступно лишь привилегированной части общества.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн всегда поддерживал ”зеленое” мышление в сфере образования. ”Нам очень интересен этот пилотный проект. Надеемся, что в процессе удастся доказать, что детям в детских садах можно давать экологичную пищу и она не будет существенно дороже приготовленной из продуктов, выращенных в условиях интенсивного сельского хозяйства. Мы рассматриваем возможность в будущем расширить список участвующих в проекте детских садов”, — сказал Белобровцев.

Использование экологически чистых продуктов особенно важно для растущих организмов. Для персонала детских садов, принимающих участие в проекте, а также для детей и родителей будут организованы образовательные мероприятия на тему экологичного сельского хозяйства.

Экологичное сельское хозяйство — это способ производства с бережным отношением к природе, в нем не используются синтетические пестициды и минеральные удобрения. Также не следует использовать при производстве экологически чистой продукции синтетические усилители вкуса, ароматизаторы и консерванты (допускаются преимущественно природные компоненты), синтетические подсластители, сахарозаменители и ГМО.

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