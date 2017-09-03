Бетонные работы в Porto Franco будут осуществлять компании NOBE ja Kontek Int

Строящийся в центре Таллинна крупнейший торгово-развлекательный центр Porto Franco заключил с консорциумом NOBE и Kontek Int договор о проектировке и осуществлении бетонных работ на трех подземных и пяти наземных этажах, сообщает компания Porto Franco. Общая стоимость работ составляет около 31 млн евро.

По словам члена правления Porto Franco Рауно Тедера, в центре заканчиваются подземные подготовительные работы и осенью начнется строительство несущих конструкций центра.

”Для каждого нового проекта это очень важный момент, когда конструкции начинают подниматься над землей. Строительство планируют начать в сентябре этого года. Старт бетонных работ указывает на то, что строительство крупнейшего торгово-развлекательного центра в Таллинне идет полным ходом. Мы хотим использовать уникальное месторасположение для того, чтобы придать прибрежной району Таллинна новый вид”, — сказал Рауно Тедер.

”Начало совместной работы над проектом Porto Franco имеет для нас большое значение — мы высоко ценим доверие Porto Franco в отношении компетентности и силы нашего предприятия. Также это награда для команды проектировщиков NOBE, которые сумели разработать такой проект, на основе которого мы предложили застройщикам эффективное, но экономически выгодное решение”, — сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар.

Объем осуществляемых NOBE и Kontek Int проектировочных и бетонных работ составляет около 77 000 куб.м. Строительство начнется в сентябре этого года.

Porto Franco — это уникальный проект в сфере недвижимости, который соединит центральную часть Таллинна с морем. Это единственный прибрежный район, рассчитанный на как на свободное времяпрепровождение, так и на ведение бизнеса. В развитие Porto Franco инвестируют 160 млн евро, в новом многофункциональном квартале будет более 150 000 кв.м площади.

NOBE или Nordecon Betoon — это входящее в состав концерна Nordecon строительное предприятие, которое с 2000-го года занимается генеральным подрядом и бетонным работами. Начиная с апреля 2017компания использует бренд NOBE. В NOBE работает 155 человек.

Kontek Int AS — основанное в 1992-м году и осуществляющее бетонные работы предприятие, специализирующееся на масштабных строительных проектах. Предприятие обеспечивает работой свыше 100 специалистов-бетонщиков.