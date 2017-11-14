14.11.2017, 20:50

Бетонные голуби встали на охрану Ратушной площади

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rus.delfi.ee
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Jõuluturg 2013.Raekoja plats
Jõuluturg 2013.Raekoja platsFoto: Vallo Kruuser

Бетонными голубями перекрыты улицы, ведущие на Ратушную площадь Таллинна, сообщает Раэпресс.

Для оперативных машин, грузовиков, доставляющих товары, и местных жителей оставлен проезд через шлюз безопасности на улице Кулласепа. Голуби здесь установлены так, что на небольшой скорости и зигзагом можно проехать.

Рождественские огни на елке зажгутся 17 ноября в 17 часов и одновременно откроется рождественский базар. Он будет доступен для посещения до 6 января.

Участников движения просят строго руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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