Бетонные голуби встали на охрану Ратушной площади

Бетонными голубями перекрыты улицы, ведущие на Ратушную площадь Таллинна, сообщает Раэпресс.

Для оперативных машин, грузовиков, доставляющих товары, и местных жителей оставлен проезд через шлюз безопасности на улице Кулласепа. Голуби здесь установлены так, что на небольшой скорости и зигзагом можно проехать.

Рождественские огни на елке зажгутся 17 ноября в 17 часов и одновременно откроется рождественский базар. Он будет доступен для посещения до 6 января.

Участников движения просят строго руководствоваться требованиями дорожных знаков.