"Беспредел в центре Таллинна": читатель обвиняет бар в несоблюдении закона

По словам читательницы Delfi, посетители находящегося на Пярнуском шоссе бара Fontana постоянно мусорят на улице перед баром, а его владельцы не спешат убирать этот мусор. Муниципальная полиция же отвечает, что сотрудники МуПо проблем не замечали.

”Беспредел в центре Таллинна на протяжении полгода: на Пярну маантеэ, 19, находится бар Fontana, и каждое воскресенье одна и та же картина”, — возмущается читательница. Женщина недовольна тем, что на тротуаре перед баром постоянно лежит мусор.

К письму она прикрепила фотографии: ”Фото сделала 25 января 2018 года в 13:15. Вышла в 15:00 посмотреть, изменилась ли картина, но увы!”

”В нашем государстве закон гласит, что в семь утра улицы должны быть убраны. Трижды сообщала в Муниципальную полицию, но без результата”, — жалуется она.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сообщила Delfi, что в отношении бара Fontana (точный адрес Пярну мнт, 17-19) поступала лишь одна письменная жалоба. На короткий номер МуПо 14410 в отношении бара не поступало ни одного звонка.

”По словам главного инспектора Кесклинна, им поступала лишь одна письменная жалоба в отношении данного заведения общественного питания. Наш патруль выехал по адресу и нашел лишь несколько сигаретных бычков на земле. Причины для инициирования производства не было”, — комментирует Хунт.

Также инспекторы МуПо, которые постоянно патрулируют Кесклинн, не замечали никаких нарушений. Хунт предполагает, что владельцы заведения все же убирают мусор к началу рабочего дня, как это предполагает закон. МуПо предоставила свои фотографии, сделанные патрулем на позапрошлых выходных, 28 января.

Руководство бара Fontana прочитало запрос Delfi на свой официальной странице в Facebook, но на просьбу прокомментировать обвинения не ответило.