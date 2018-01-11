Бесплатный общественный транспорт отмечает первый юбилей

За пять лет, которые исполнились со времени введения в Таллинне бесплатного проезда в общественном транспорте, город инвестировал в его развитие 200 миллионов евро, сообщает Раэпресс.

"В прошлом году, согласно исследованиям общественного мнения, — сказал мэр Таллинна Таави Аас, — горожане выставили своему общественному транспорту по пятибалльной шкале оценку 4,08, а до перехода на бесплатный проезд она составляла 3,73. Вспомним при этом, что прогнозировали тогда критики перехода — в транспорте нас ожидает спад. А вместо этого — подъем, какого не было никогда ранее".

В 2017 году бесплатными трамваями, троллейбусами, автобусами и даже электричками воспользовались 80% таллинцев. 49% пользователей в последние годы используют этот транспорт чаще, чем раньше. Организацией общественного транспорта полностью или вполне удовлетворены 80% пассажиров, а недовольных всего 5%. За бесплатный проезд сейчас выступают 88% тех, кто им пользуется.

За пять лет приобретены свыше сотни новехоньких экологичных автобусов и 20 трамваев. Реконструированы все трамвайные пути, 4-я линия трамвая продлена до аэропорта. Обновляются старые трамваи, в Кадриорг ходят ретротрамваи.

Аас подчеркнул, что это все — не повод почивать на лаврах. Городская управа не отступает от цели предложения горожанам удобной, безопасной и щадящей природу транспортной услуги.