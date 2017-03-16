Бесплатный общественный транспорт: французский Дюнкерк перенимает опыт Таллинна

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас находится сегодня в северной Франции, в городе Дюнкерке, который со следующего года переходит на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Бесплатный проезд предполагается не только в самом городе с населением около 90 тысяч человек, но и в его окрестностях, охватывая в общей сложности 200 тысяч жителей.

"Власти Дюнкерка объясняют свое намерение желанием оживить центр города, — рассказал Таави Аас. — Они уверены, что бесплатный общественный транспорт привлечет людей сюда. То есть, причины, по которым они стремятся совершить эту реформу, от наших несколько отличаются, но методы используются те же. И хотя сама идея бесплатного проезда для Франции не нова, местные власти утверждают, что вдохновил их на этот шаг именно опыт Таллинна".

Пока в Дюнкерке идея реализована частично — проезд в общественном транспорте бесплатен по выходным.