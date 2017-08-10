Бесплатные киносеансы для пожилых в Пыхья-Таллинне могут быть отменены

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд призывает Комиссию по надзору финансированию партий (ERJK) в кратчайшие сроки закрыть расследование, возбужденное по тредованию социал-демократа Яака Юске в отношении проекта «Киноклуб для пожилых», сообщает управа Пыхья-Таллинна.

В противном случае Пыхья-Таллиннская районная управа прервет проект, чтобы не допустить причинения ущерба репутации города и Центристской партии.

По словам Кальюлайда, запущенный в сотрудничестве с управой района Кесклинн проект не имеет никакого отношения к политике.

”Речь идет о проекте социальной направленности, единственная цель которого заключается в том, чтобы предоставить пожилым людям, особенно одиноким, возможности для проведения досуга и общения. Ни у каких кандидатов и партий нет и не было возможности использовать этот проект в целях предвыборной пропаганды, тем более что это было бы незаконно. У Центристской партии и в мыслях нет предпринимать какие-то действия, которые можно было бы истолковать двояко — нам хватило проблем, которые были в прошлом”, — сказал Кальюлайд.

По словам Кальюлайда, Пыхья-Таллиннская управа настаивает, чтобы ERJK вынесла решение по жалобе соцдема Яака Юске в кратчайший срок. В противном случае райуправа вынуждена будет остановить проект. Старейшина Пыхья-Таллинна приглашает как Юске, так и представителей комиссии по надзору за финансированием партий посетить на следующей неделе центр культуры ”Сальме”, где состоится очередной бесплатный киносеанс для пожилых, чтобы убедиться в том, что в демонстрации фильма ”Лето” по повести Оскара Лутса нет ничего подозрительного.

В случае, если ERJK не воспользуется возможностью прийти на киносеанс и не закроет расследование, Пыхья-Таллиннской районной управы не останется ничего другого, как прервать проект.

”В таком случае мы, естественно, сообщим членам ”Киноклуба для пожилых”, что по настойчивым требованиям Яака Юске и Социал-демократической партии мы вынуждены отменить оставшиеся киносеансы и остановить проект до октября. Конечно, такая новость никого не обрадует, но в любом случае я никому не позволю очернять наш район и мою партию”, — сказал Кальюлайд.