Бесплатного общественного транспорта не будет: центры сами будут устанавливать плату за проезд

Сегодня министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон подписала постановление, определяющее порядок цен, в рамках которого Департамент шоссейных дорог может установить цены на проезд на уездных автобусах.

Согласно постановлению, цены могут начинаться от нуля и заканчиваться самым высоким уровнем из уже имеющихся. Отмечается, что поскольку государственным бюджетом предусмотрены средства для компенсации дохода от билетов в полном объеме, то установленная департаментом стоимость километра пути и билета не может быть выше, чем действующий до настоящего момента прейскурант в конкретном уезде.

”Таким образом, у центров имеются средства на внедрение бесплатного проезда”, — отметила Симсон.

”Подписанное сегодня постановление, в котором прописан ”потолок” стоимости проезда, означает, что центры (местные самоуправления) имеют возможность продолжить и по прежней системе, то есть, как и до этого, брать плату за проезд”, — пояснила она.