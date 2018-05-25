25.05.2018, 11:10

Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов


rus.delfi.ee
EST 2
Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов
Viru keskuse juures

На прошлой неделе торговый центр Viru Keskus открыл на бульваре Эстония и улице Лайкмаа использующую новейшую технологию механизированную стоянку для 42 велосипедов.

Парковки Bikeep в меньшем объеме существовали вокруг центра и раньше, но новые механизированные стоянки еще удобнее и безопаснее. Велосипеды можно парковать бесплатно, используя мобильное приложение Bikeep, единую карточку Таллинна или большинство бесконтактных банковских карт.

По словам руководителя Bikeep в Эстонии Оливера Нуута, новые парковки более надежны, чем парковки прошлой версии, и более удобны для пользователей. "К тому же к настоящему моменту готово и приложение для смартфонов, с помощью которого очень просто парковать велосипед. Бесплатно можно парковаться и с помощью единой карточки Таллинна и большинства бесконтактных банковских карточек", — прокомментировал Нуут. По его словам, важно обращать больше внимания на велосипедистов, передвигающихся по городу, и создавать надежные и удобные в использовании возможности для стоянки велосипеда.

"В сотрудничестве с Viru Keskus мы установили вокруг центра такое количество механизированных парковок, какого нет ни у одного другого торгового центра. Для нас честь, что Viru Keskus доверился нам с момента появления нашего продукта на рынке, и к настоящему моменту мы добились установки значительного количества стоянок с новейшей технологией, которые облегчат жизнь велосипедистов, помогут им спокойно проводить время в самом центре города и заниматься шопингом", — добавил Нуут.

Новые яркие стоянки для велосипедов расположены рядом с торговым центром Viru Keskus, как со стороны бульвара Эстониа, так и со стороны улицы Лайкмаа.

Целью BiKeep является сделать парковку велосипедов более удобной и доступной, предоставляя полноценное решение местным самоуправлениям, торговым центрам, офисным зданиям и владельцам недвижимости. Своей миссией BiKeep называет безопасную парковку и пропаганду велосипедного движения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

25.05.2018
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
Подробнее



Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных

25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

25.05.2018
20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €


Читатель Delfi: может, стоит перенести Таллиннский аэропорт в другое место?

25.05.2018
Наш аэропорт расположен в историческом месте, где в начале 20-го века зарождалась авиация в Эстонии. Тогда площадь Таллинна была в разы меньше, чем нынешний город. Аэродром находился далеко за городом. Но Таллинн за 100 лет значительно расширился во всех направлениях и сейчас аэропорт находится практически в черте города.
Подробнее


Эксперт — эстоноземельцам: как не подвергнуться кибератаке в собственном доме

25.05.2018
Сегодня тема кибербезопасности актуальнее, чем когда-либо прежде, и, в связи с этим появляется много хороших советов, как эффективно защитить свой компьютер, телефон или обеспечить безопасность пользователей в различных средах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ