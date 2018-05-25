25.05.2018, 11:10

Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов


rus.delfi.ee
EST 12
Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов
Viru keskuse juures

На прошлой неделе торговый центр Viru Keskus открыл на бульваре Эстония и улице Лайкмаа использующую новейшую технологию механизированную стоянку для 42 велосипедов.

Парковки Bikeep в меньшем объеме существовали вокруг центра и раньше, но новые механизированные стоянки еще удобнее и безопаснее. Велосипеды можно парковать бесплатно, используя мобильное приложение Bikeep, единую карточку Таллинна или большинство бесконтактных банковских карт.

По словам руководителя Bikeep в Эстонии Оливера Нуута, новые парковки более надежны, чем парковки прошлой версии, и более удобны для пользователей. "К тому же к настоящему моменту готово и приложение для смартфонов, с помощью которого очень просто парковать велосипед. Бесплатно можно парковаться и с помощью единой карточки Таллинна и большинства бесконтактных банковских карточек", — прокомментировал Нуут. По его словам, важно обращать больше внимания на велосипедистов, передвигающихся по городу, и создавать надежные и удобные в использовании возможности для стоянки велосипеда.

"В сотрудничестве с Viru Keskus мы установили вокруг центра такое количество механизированных парковок, какого нет ни у одного другого торгового центра. Для нас честь, что Viru Keskus доверился нам с момента появления нашего продукта на рынке, и к настоящему моменту мы добились установки значительного количества стоянок с новейшей технологией, которые облегчат жизнь велосипедистов, помогут им спокойно проводить время в самом центре города и заниматься шопингом", — добавил Нуут.

Новые яркие стоянки для велосипедов расположены рядом с торговым центром Viru Keskus, как со стороны бульвара Эстониа, так и со стороны улицы Лайкмаа.

Целью BiKeep является сделать парковку велосипедов более удобной и доступной, предоставляя полноценное решение местным самоуправлениям, торговым центрам, офисным зданиям и владельцам недвижимости. Своей миссией BiKeep называет безопасную парковку и пропаганду велосипедного движения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

25.05.2018
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
Подробнее



Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных

25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

25.05.2018
20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
87,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €



Каково будущее Ласнамяэ и других спальных районов?

25.05.2018
Каково будущее Ласнамяэ? Какие проблемы есть у Ласнамяэ и схожих районов панельных домов со свободной планировкой и что можно изменить к лучшему? Ежегодная весенняя выставка отделения архитектуры и городского планирования EKA в этот раз носит название ”Ласнамяэ. Незавершенный город”.
Подробнее

Эксперт — эстоноземельцам: как не подвергнуться кибератаке в собственном доме

25.05.2018
Сегодня тема кибербезопасности актуальнее, чем когда-либо прежде, и, в связи с этим появляется много хороших советов, как эффективно защитить свой компьютер, телефон или обеспечить безопасность пользователей в различных средах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ