Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов

На прошлой неделе торговый центр Viru Keskus открыл на бульваре Эстония и улице Лайкмаа использующую новейшую технологию механизированную стоянку для 42 велосипедов.

Парковки Bikeep в меньшем объеме существовали вокруг центра и раньше, но новые механизированные стоянки еще удобнее и безопаснее. Велосипеды можно парковать бесплатно, используя мобильное приложение Bikeep, единую карточку Таллинна или большинство бесконтактных банковских карт.

По словам руководителя Bikeep в Эстонии Оливера Нуута, новые парковки более надежны, чем парковки прошлой версии, и более удобны для пользователей. "К тому же к настоящему моменту готово и приложение для смартфонов, с помощью которого очень просто парковать велосипед. Бесплатно можно парковаться и с помощью единой карточки Таллинна и большинства бесконтактных банковских карточек", — прокомментировал Нуут. По его словам, важно обращать больше внимания на велосипедистов, передвигающихся по городу, и создавать надежные и удобные в использовании возможности для стоянки велосипеда.