Бесплатно! В сердце Таллинна появилась ультрасовременная стоянка для велосипедов

На прошлой неделе торговый центр Viru Keskus открыл на бульваре Эстония и улице Лайкмаа использующую новейшую технологию механизированную стоянку для 42 велосипедов.
Парковки Bikeep в меньшем объеме существовали вокруг центра и раньше, но новые механизированные стоянки еще удобнее и безопаснее. Велосипеды можно парковать бесплатно, используя мобильное приложение Bikeep, единую карточку Таллинна или большинство бесконтактных банковских карт.
По словам руководителя Bikeep в Эстонии Оливера Нуута, новые парковки более надежны, чем парковки прошлой версии, и более удобны для пользователей. "К тому же к настоящему моменту готово и приложение для смартфонов, с помощью которого очень просто парковать велосипед. Бесплатно можно парковаться и с помощью единой карточки Таллинна и большинства бесконтактных банковских карточек", — прокомментировал Нуут. По его словам, важно обращать больше внимания на велосипедистов, передвигающихся по городу, и создавать надежные и удобные в использовании возможности для стоянки велосипеда.
"В сотрудничестве с Viru Keskus мы установили вокруг центра такое количество механизированных парковок, какого нет ни у одного другого торгового центра. Для нас честь, что Viru Keskus доверился нам с момента появления нашего продукта на рынке, и к настоящему моменту мы добились установки значительного количества стоянок с новейшей технологией, которые облегчат жизнь велосипедистов, помогут им спокойно проводить время в самом центре города и заниматься шопингом", — добавил Нуут.
Новые яркие стоянки для велосипедов расположены рядом с торговым центром Viru Keskus, как со стороны бульвара Эстониа, так и со стороны улицы Лайкмаа.
Целью BiKeep является сделать парковку велосипедов более удобной и доступной, предоставляя полноценное решение местным самоуправлениям, торговым центрам, офисным зданиям и владельцам недвижимости. Своей миссией BiKeep называет безопасную парковку и пропаганду велосипедного движения.