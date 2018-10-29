29.10.2018, 17:30

Бесплатная практика английского языка! Молодежный центр Ласнамяэ приглашает на встречи ”Языкового кафе”


rus.delfi.ee
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Бесплатная практика английского языка! Молодежный центр Ласнамяэ приглашает на встречи ”Языкового кафе”
lasnamäe noortekeskus

Начиная со 2 ноября в Молодежном центре Ласнамяэ стартует еженедельное ”Английское языковое кафе”, которое будет проходить в рамках проекта ”Multi-Culti”. Благодаря занятиям в ”кафе”, участники получат уникальную возможность бесплатной практики английского языка в неформальной обстановке.

”Английское языковое кафе” (англ. English language cafe) рассчитано на местную молодежь в возрасте от 16 до 26 лет. Занятия будут проходить в течение двух месяцев каждую пятницу 17:00 — 18:00 (первая группа, стандарт B1) и 18:00 — 19:00 (вторая группа, стандарт B2). Проводить занятия будет носитель языка — волонтер из Уэльса, совместно с работниками Молодёжного Центра Ласнамяэ. Каждое занятие будет посвящено одной теме с использованием неформальных методов обучения (игры, дискуссии, дебаты, мозговой штурм, групповая работа и прочее).

”Языковое кафе” будет мотивировать молодежь изучать иностранные языки, участвовать в международных проектах, путешествовать и познавать разные культуры”, — прокомментировала работник Молодежного Центра Ласнамяэ и руководитель проекта ”Multi-Culti” Валентина Апполонова.

”Подобный формат бесплатной практики разговорного английского с носителем этого языка будет тестироваться в нашем Молодежном Центре впервые. Через полтора месяца, в зависимости от обратной связи, мы обсудим вопрос сотрудничества с организацией-партнером Involved (и вовлечения волонтеров в деятельность центра при поддержке программы Erasmus+) для продолжения ”Языкового кафе” в 2019 году”, — добавила она.

Для участия в ”Английском языковом кафе” необходимо пройти регистрацию (для каждого занятия — отдельно). Ссылку на регистрационную форму можно будет найти на официальной странице Молодёжного центра Ласнамяэ в Фейсбуке или на сайте.

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