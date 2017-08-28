Беспилотные автобусы за один месяц проехали в Таллинне 1300 километров

На выходных автобусы без водителей, которые впервые появились на дорогах Эстонии в качестве пилотного проекта, совершили свои последние поездки.

В общей сложности в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза беспилотные автобусы проехали 1300 километров за один месяц и перевезли примерно 5500 пассажиров за 22 рабочих дня, сообщает Секретариат по делам Европейского союза при Госканцелярии.

”Технология беспилотного транспорта уже больше не является футуристической мечтой. Я верю, что пассажирам было интересно увидеть транспортное средство без педалей и руля. Эта технология находится еще в зачаточном состоянии, но ее отличие от многих других технологий заключается в том, что искусственный интеллект обучается очень быстро. После каждого пройденного километра в Таллинне автобус становился "умнее", быстрее и безопаснее”, — сказал советник по цифровым и инновационным технологиям Госканцелярии Мартен Каэватс.

По словам руководителя в области экспорта AS Milrem, компании оперирующей автобусами, Герта Ханкевича, беспилотные автобусы вызывали большой интерес как у детей, так и у взрослых.

”Операторы автобусов отметили большой интерес со стороны пассажиров к новым технологиям и рассказывали всем желающим о возможностях автобусов. Поскольку трасса автобусов пересекалась в двух местах с полосой движения для обычного транспорта, то операторы заботились и о том, чтобы передвижение пассажиров автобуса, пешеходов и водителей дорожно-транспортных средств было удобным и безопасным. Для достижения этой цели была снижена скорость, которая позволила другим участникам дорожного движения быстро реагировать на маневры. Все полученные данные будут учтены, чтобы сделать автобусы еще "умнее"”, — добавил он.

Руководитель проекта производителя автобусов Easymile Карим Бенизери остался очень довольным результатами этого проекта.

”Поскольку трасса автобусов была достаточно сложной, мы провели с местной группой подготовительные работы и работали над текущими изменениями. Мы остались очень довольны результатами — операторы автобусов были проактивны и быстро смогли научиться использовать совершенно новое транспортное средство. Кажется, что Эстония — очень хорошее место, чтобы испытывать новые технологии и в дальнейшем”, — говорит он.

”В ходе проекта с нами связались многие заинтересованные из Эстонии и других стран мира, люди обратились с просьбами поделиться опытом или реально начать тестировать беспилотные автобусы. Конструктивное сотрудничество с различными департаментами, автобусной фирмой, оператором и другими спонсорами вдохновили нас рекомендовать начать использовать эти технологии и другим странам”, — говорит советник по цифровым решениям председательства Эстонии в Совете ЕС Валдек Лаур.

Если в начале тестового периода автобусы Easymile перемещались вместе, то в ходе эксплуатации возникла необходимость изменить график их движения. Поэтому во второй половине месяца автобусы перемещались на встречу друг другу. В двух местах маршрут автобусов пересекался с обычным движением, эти места стали самыми сложными при подготовке трассы и при оперировании автобусами.

Несмотря на то, что пилотный проект в рамках председательства завершен, в ближайшее время можно ждать продолжения. Следующим летом маленькие автобусы возможно будет увидеть на улицах Пярну, а также технология беспилотных автобусов развивается ТТУ.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству многих организаций — руководителем проекта была Госканцелярия, автобусы EasyMile были транспортированы из Франции компанией DSV, за оперирование автобусов отвечала Milrem и проект помогли финансировать Tallink, Guardtime и Microsoft. Важное значение имело сотрудничество между различными организациями — за выбор и подготовку трассы отвечал Департамент транспорта Таллинна при партнерства с Коммунальным департаментом Таллинна, подготовительные работы для получения разрешений, чтобы автобусы могли передвигаться по улицам Таллинна, проходили при партнерстве с Департаментом шоссейных дорог и Министерством экономики и коммуникаций.